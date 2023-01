123456: le mot de passe le plus utilisé au Canada en 2022

Pour une troisième année de suite, le mot de passe 123456 a été le plus utilisé en 2022, selon le rapport annuel de l’entreprise spécialisée en cybersécurité NordPass. Il arrive en deuxième position du palmarès mondial.

En deuxième position du palmarès national, on retrouve le mot password (mot de passe, en français) et en troisième position, on 54321 .

Afin de révéler les 200 mots de passe les plus courants, NordPass a compilé la liste des mots de passe en partenariat avec des chercheurs indépendants spécialisés dans la recherche d’incidents de cybersécurité. Les chercheurs ont classé les données de manière à produire une analyse statistique basée sur les pays et le sexe.

En plus de la liste des 200 mots de passe les plus courants, l’entreprise a également examiné les habitudes de mot de passe des dirigeants d’entreprise de haut rang.

Le mot de passe 123456 prend moins d’une seconde à être déchiffré.