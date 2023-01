Économisez sur votre facture d’électricité avec cet élégant thermostat intelligent

La compagnie canadienne Mysa propose une deuxième version de son thermostat intelligent pour plinthes chauffantes électriques. En plus d’avoir un look élégant, il nous permet d’économiser sur notre facture d’électricité en ayant un contrôle total sur son utilisation via l’application mobile.

Nul besoin de vous rappeler qu’on vit dans un monde pressé et qu’on a tous déjà oublié de fermer le chauffage à l’heure de notre départ.

D’ailleurs, qu’est-ce qui est plus fâchant que d’arriver au bureau et se rappeler que le chauffage est toujours ouvert à la maison?

Ce qui est génial avec les thermostats intelligents comme ceux de Mysa, c’est qu’on peut les programmer à distance et ainsi réduire sa facture d’électricité, quoi demander de mieux?

Le thermostat intelligent Mysa 2e génération est 40% plus petit et discret au mur. Il reste que son design épuré est vraiment élégant.

Les systèmes de chauffage compatibles avec Mysa

Le thermostat intelligent 2e génération de Mysa est compatible avec plusieurs types de chauffages électriques.

Ce qu’il faut aussi savoir c’est que ce thermostat intelligent contrôle le chauffage électrique haute tension jusqu’à 3800 watts à 240V. Il n’est donc pas compatible avec les systèmes de basse tension.

Le thermostat intelligent Mysa 2e génération peut contrôler les systèmes de chauffage à:

Plinthes

Air pulsé

Plinthes hydropiques autonomesf

Plafond chauffant radiant

En cas de doutes, on peut vérifier la compatibilité avec son système via ce lien sur le site de Mysa.

L’installation de celui-ci est d’ailleurs vraiment très simple alors qu’un électricien certifié l’installera en quelques minutes seulement.

Le thermostat intelligent Mysa se configure et se contrôle via notre téléphone intelligent ou son écran tactile.

Les fonctionnalités du thermostat intelligent Mysa

Le thermostat Mysa 2e génération présente un désign épuré et minimaliste. Il est 40% plus petit que la génération précédente et se fait donc discret sur un mur.

Seulement, la raison principale pour laquelle on achète un thermostat intelligent est qu’il nous permet de réaliser des économies sur notre facture d’électricité.

Mysa prétend que, grâce à son thermostat, il est possible d’économiser jusqu’à 26% sur votre facture d’électricité.

D’une part, on peut facilement le contrôler à distance à partir de son téléphone intelligent, peu importe l’endroit où l’on se trouve.

L’application est compatible avec les téléphones Android ou iOS. On peut également le contrôler avec les plateformes et assistants intelligents tels que Alexa, Ok Google et Apple Home Kit.

C’est via l’application mobile de Mysa que l’on peut configurer le chauffage de nos pièces.

D’autre part, on peut autoriser Mysa à utiliser notre localisation pour détecter si quelqu’un est à la maison afin d’éviter de payer pour une maison vide.

On peut également programmer des horaires selon les moments où l’on veut ou non que la pièce soit chauffée.

Enfin, on peut voir, via des graphiques, notre consommation d’électricité.

Au niveau du prix, il est un peu plus dispendieux qu’un thermostat régulier.

Si l’on achète qu’un seul thermostat, celui-ci revient à 149$.

En revanche, il est possible de l’acheter en paquet de trois ou cinq unités et ainsi économiser à l’échelle. Si on achète un paquet de trois, l’unité nous revient à 139$, tandis qu’en paquet de cinq, ça revient à 129$ l’unité.

En savoir plus sur le thermostat intelligent 2e génération de Mysa

