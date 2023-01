Tanné de pelleter la neige? Laissez ce robot déneigeur s’en occuper!

Le Yarbo Snow Blower S1 est un robot souffleur de neige autonome à usage résidentiel. Il fait tout, tout seul: il déneige les allées, les trottoirs, bref, il enlève toute la neige nécessaire et vous n’avez pas à sortir de chez vous.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

L’hiver rime avec déneigement. En tant que Québécois, on le sait, lorsque l’hiver arrive, on change les pneus de notre voiture, on prépare notre maison à la saison froide et on sort notre pelle. On est prêt pour les tempêtes qui arrivent.

Par contre, on sait aussi à quel point ça peut être déplaisant de pelleter notre entrée pour réussir à sortir de chez nous.

Pourquoi donc ne pas laisser cette tâche à un robot? Grâce à lui, on n’a plus aucun souci quant au déneigement, il fait tout seul.

Un robot déneigeur autonome et manipulable

Le Yarbo est un robot motorisé auquel on peut ajouter un module de déneigement à l’avant. Il suffit de quelques dizaines de minutes pour qu’il enlève toute la neige de manière autonome.

C’est simple, on a qu’à télécharger l’application et on peut ainsi contrôler le robot directement à partir de notre salon.

On détermine le territoire qu’il doit déneiger, la direction vers où il doit souffler la neige, puis il exécute ensuite notre demande.

Le robot déneigeur Yarbo va automatiquement souffler la neige dans la direction que nous lui avons indiqué.

Pour ceux qui voudraient continuer à déneiger eux-mêmes leur terrain sans nécessairement se geler dehors, il est possible de le contrôler par soi-même à distance!

À l’aide d’une manette ressemblant à celle d’une console de jeux vidéo, on peut littéralement naviguer le robot assis bien confortablement dans la maison.

Le robot déneigeur Yarbo peut être contrôller à partir d’une manette ressemblant à celle d’une Xbox.

Pour ce qui est de l’autonomie de la batterie, ça varie en fonction de la densité de la neige et de la quantité. Plus on a un gros terrain et plus la neige est lourde, plus la batterie s’épuise rapidement. On parle d’environ 1h à 1h30 d’autonomie consécutive.

Pour la recharger, on a qu’à brancher l’appareil à un câble régulier ou encore via un panneau à recharge sans fil (vendu séparément). Il faut calculer au moins 3 heures pour sa recharge complète.

Économie de temps et d’énergie, mais pas d’argent…

Il va sans dire que le robot déneigeur Yarbo nous permet d’économiser pas mal de temps après une bonne bordée de neige.

Si nous avons des problèmes de dos ou de genou notamment, ça peut également s’avérer pratique de laisser cette tâche au robot.

Le robot déneigeur de Yarbo peut certainement nous faire sauver du temps après une tempête de neige.

Par contre, au niveau de l’argent, ça va prendre du temps à le rentabiliser… Tout dépend combien on paye le petit voisin pour venir pelleter notre allée.

On aura compris, c’est un outil assez dispendieux alors qu’on doit débourser 3000$ US pour se le procurer. Si on veut la recharge sans fil, c’est un 1000$ US supplémentaire. Et la livraison n’est pas incluse! Ouch…

Mais bon, si vous êtes à bout de déneiger votre entrée, que ce soit avec une pelle ou une souffleuse, ça vaut peut-être la peine de considérer cette option.

Avec son design ergonomique et ses multiples caractéristiques, il peut être très pratique si vous avez besoin d’un clavier sans fil à apporter partout où vous allez, que ce soit dans un café, une bibliothèque, chez un client ou même dans l’avion.