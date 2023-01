203 applications infectées rôdent sur Android et iOS

Le ministère thaïlandais de l’Économie et de la société numériques ainsi que l’Agence nationale de la cybersécurité mettent en garde les utilisateurs de téléphones intelligents et tablettes Android ainsi que les propriétaires d’iPhone et iPad. Ces derniers ont découvert 203 applications malveillantes pouvant prendre le contrôle de nos appareils et voler nos données personnelles.

C’est ce que nous apprend le Bangkok Post, alors que le ministère et l’Agence nationale de la cybersécurité mettent le monde en garde face à ce lot d’applications.

Celles-ci contiendraient du code malveillant permettant aux pirates les ayant conçues de prendre le contrôle à distance de nos appareils dans le but de voler nos données personnelles et notre argent via nos applications bancaires et de cryptomonnaies.

Bien que le ministère ait informé Google et Apple concernant ces applications dans le but qu’il les retire du Play Store et de l’App Store, il reste qu’elles ne seront pas retirée de notre appareil si nous les avons installées.

Dès lors, il est important de regarder la liste ci-bas pour voir si nous avons l’une de ces applications et les désinstaller si c’est le cas.

Enfin, on ne rappellera jamais assez l’importance de se munir d’une solution de protection sur son téléphone ou sa tablette pour éviter de télécharger une application malveillante.

La liste des 203 applications infectées

Voici donc la liste des 203 applications infectées sur appareils Android et iOS d’Apple: