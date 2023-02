Le Canada investit près de 40 M$ en intelligence artificielle

François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada

Une somme de 39,3 M$ sera investie dans SCALE AI, un groupe qui vise à encadrer et soutenir des projets de développements en intelligence artificielle à travers le Canada. Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne en a fait l’annonce lundi matin, 13 février, dans les bureaux de SCALE AI, dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

«Les investissements en innovation, tout particulièrement en intelligence artificielle, sont essentiels à la croissance de notre économie et pour consolider notre position de chef de file mondial», explique le ministre. Ottawa espère que le développement de cette technologie assurera la création de richesse et d’emplois au Canada grâce aux opportunités qu’elle pourra créées.

Les projets encadrés par SCALE AI touchent des grandes entreprises de différents secteurs. On y trouve par exemple en alimentation un projet de McCain qui vise à minimiser le nombre de pommes de terre avariées en circulation dans la chaîne d’approvisionnement. Dans le commerce, l’entreprise Coveo cherche à optimiser la vente en ligne pour permettre aux entreprises de rivaliser avec Amazon. D’autres projets sont aussi menés en construction, en ingénierie, en ressources humaines et bien plus encore.

L’investissement du gouvernement fédéral touche 15 projets, mais le ministre Champagne espère qu’il attisera la curiosité de PME afin qu’elles regardent à leur tour si l’intelligence artificielle ne pourrait pas les aider dans leur domaine. Il souligne l’importance de s’assurer que les Canadiens soient les premiers bénéficiaires des innovations faites au pays.

Julien Billot, directeur général de SCALE AI, rappelle que même si les projets sont au nom de grandes compagnies, ces entreprises font appel à divers partenaires extérieurs pour mener à bien leurs idées. Il affirme donc que les investissements aident aussi les plus petites firmes de technologie canadiennes, qui demeurent propriétaires à part entière de la propriété intellectuelle générée dans le cadre de ces projets.

Plus de 90 projets ont été soutenus par SCALE AI depuis 2019, avec des investissements d’un demi-milliard de dollars. Le financement annoncé lundi fait partie d’une enveloppe de 117 M$ encadrant quinze projets, soit six renouvellements et neuf nouvelles initiatives.