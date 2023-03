Marche arrière pour la messagerie Facebook?

Facebook souhaite ramener ses usagers sur sa plateforme et considère faire marche arrière sur sa formule en deux applications, près de 10 ans après sa mise en œuvre. La compagnie testera ainsi une fonction de messagerie à même l’application Facebook, sans avoir à passer par Messenger.

«Nous pensons que le contenu vous permet non seulement de le consommer, mais aussi d’amorcer une conversation et de démarrer ce fil de discussion avec vos amis ou d’être quelque chose que vous pouvez partager avec un groupe de personnes qui partagent vos mêmes intérêts», a expliqué Tom Alison, responsable du réseau social, sur les ondes de CNN.

«Je pense que ce qui différenciera Facebook et Instagram de TikTok et des autres sera la profondeur de pouvoir commencer une conversation avec vos amis à partir du contenu et d’avoir cette sorte de dimension sociale», ajoute-t-il.

Ce changement arrive à la suite d’une révision de la stratégie de la compagnie, qui s’inquiétait de voir sa base d’utilisateurs stagner et peiner à attirer les jeunes.

M. Alison affirme déjà constater des retombées positives de ce changement et comptait 2 milliards d’utilisateurs quotidiens en décembre dernier. Il raconte entendre souvent que les meilleures années de Facebook sont derrière lui, et souhaite désormais montrer que «ce n’est en fait pas vrai».