La façon la plus simple de partager le mot de passe de son Wi-Fi via son téléphone

Vous cherchez une solution simple pour partager le mot de passe de votre Wi-Fi à vos amis ou vos proches? Voici comment vous pouvez partager facilement le mot de passe de votre réseau internet via un code QR à partir de votre iPhone ou de votre téléphone intelligent Android.

Quand on invite des amis ou des membres de notre famille chez soi pour la première fois, l’une des questions qu’on se fait inévitablement demander est: est-ce que je pourrais avoir le mot de passe de ton Wi-Fi svp?

Vient alors le fameux combat avec un mot de passe parfois très long et complexe (c’est ce qu’il faut!). Qui plus est, celui-ci se trouve bien souvent collé au verso du routeur et nos invités doivent alors se plier en quatre pour tenter de déchiffrer le fameux mot de passe.

Bref, ce n’est pas l’exercice le plus facile au monde.

Générer un code QR pour partager son réseau internet

Un moyen bien plus simple et facile de partager l’accès à notre réseau Wi-Fi est de générer un code QR.

C’est quelque chose de possible autant à partir d’un téléphone intelligent Android que d’un iPhone (bien que la procédure est un petit peu plus complexe).

De cette façon, on n’a simplement qu’à présenter le code QR à nos convives, ils le scannent et les voilà à présent connectés sur notre réseau!

Comment partager le mot de passe du Wi-Fi avec un téléphone Android?

Pour générer le fameux code QR et partager le mot de passe de son Wi-Fi sur un appareil, il faut:

Ouvrir les Paramètres Sélectionner l’option Réseau et Internet (la nomenclature peut changer d’un appareil à un autre) Appuyer sur Wi-Fi Peser sur l’engrenage à la droite du réseau Sélectionner l’option Partager Entrer le mot de passe de son téléphone ou faire la reconnaissance biométrique

Nous avons volontairement flouté le code QR pour ne pas divulguer les informations de notre réseau.

Comment partager le mot de passe du Wi-Fi avec un iPhone?

Malheureusement ce n’est pas aussi simple que cela pour générer un code QR sur un iPhone afin de partager son réseau Wi-Fi. Apple n’offre pas une telle fonctionnalité bâtie à même les paramètres.

Il faut plutôt se tourner vers l’application: Raccourcis qui est installée par défaut sur notre appareil.

Normalement ça demande de configurer tout le raccourci soi-même pour générer le code QR, mais nous l’avons déjà pour vous! Il suffit de l’installer via le lien ci-bas.

Télécharger le raccourci pour partager son Wi-Fi

Après avoir cliqué dessus, on sélectionne l’option: Ajouter ce raccourci.

Celui-ci est maintenant ajouté à notre application Raccourcis, mais il reste à inscrire le mot de passe de son réseau Wi-Fi.

Pour cela, appuyez sur les 3 petits points dans le coin supérieur droit dudit raccourci, puis dans le champ texte où nous avons écrit: Entrez ici le mot de passe de votre Wi-Fi, effacez la phrase et inscrivez le mot de passe de votre Wi-Fi. Terminez le tout en appuyant sur: Ok.

Une fois le tout inscrit, il suffit d’appuyer sur le raccourci: Partager son Wi-Fi pour générer le fameux code QR que nos convives pourront scanner pour se connecter.

Nous avons volontairement flouté le code QR pour ne pas divulguer les informations de notre réseau.