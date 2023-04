CupidBot: une IA qui gère les »matchs » et conversations sur les apps de rencontres

L’intelligence artificielle CupidBot s’occupe à notre place de trouver une partenaire compatible à notre place, sans ouvrir aucune application. S’il y a compatibilité avec une femme, l’IA converse avec elle à notre place. Pour le moment, cette technologie est seulement disponible pour les hommes. Cette IA est compatible avec la plupart des applications de rencontres comme Bumble, Tinder, Happn et plus.

Plusieurs gars célibataires ou peut-être même en couple utilisent les applications de rencontre. On pense à Tinder, Bumble, Happn, Badoo et plus.

Les hommes ne sont pas toujours les plus habiles pour faire la conversation avec les femmes. Dans certains cas, ça peut être la timidité.

CupidBot est une intelligence artificielle qui aide les gars a trouver l’âme sœur.

CupidBot, le cupidon des apps de rencontre

CupidBot balaye pour réussir à trouver notre moitié. Une fois que la connexion entre les deux personnes est faite, l’IA alimente la conversation à la place de l’utilisateur dans les apps de rencontre comme Tinder, Bumble, Happn et plus.

Au moment d’écrire ses lignes, ce service d’IA est seulement disponible pour les hommes à la recherche de femmes.

Selon nous, une version pour demoiselle n’est pas encore disponible parce qu’aucune IA n’est assez intelligente pour simuler les femmes.

CupidBot prend les rendez-vous pour nous

CupidBot peut avoir accès à notre calendrier pour proposer des rendez-vous pour rencontrer les connexions que l’IA réussit à trouver à notre place.

Le système prend en considération les disponibilités de notre agenda, les types d’activités et les dates disponibles.

C’est comme avoir son conseiller personnel et son allier, mais sa version robot.

Une fois qu’un rendez-vous est confirmé, l’intelligence artificielle CupidBot envoie à l’utilisateur les détails par message texte.

CupidBot s’adapte à son utilisateur

L’IA CupidBot est capable d’observer les habitudes d’interactions et les goûts de l’utilisateur dans les apps de rencontre.

Ce qui fait en sorte que l’intelligence est capable de sélectionner des profils potentiels selon les préférences de l’utilisateur et son type de femmes.

Il est aussi possible de choisir le ton à utiliser dans les conversations: nonchalant, direct, humoristique, agressif (mais pourquoi?), etc.

Si une fille ne répond pas dans une conversation, l’IA fait un suivi automatique pour augmenter les probabilités d’interactions et une »date » éventuelle.

CupidBot est compatible avec la plupart des applications de rencontres.

Cette IA est la preuve que l’intelligence artificielle s’incruste davantage dans notre quotidien.

Aux femmes qui utilisent les réseaux de rencontre, posez-vous la question la prochaine: Est-ce un humain ou un robot qui me chante la sérénade?

Ce genre de technologie existe, pour le meilleur et pour le pire.

Être ami avec cupidon implique des frais. L’abonnement au service de CupidBot revient à environ 30$ par mois.

En savoir plus sur CupidBot