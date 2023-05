Google dévoile ses nouveaux appareils Pixel: ce qu’il faut savoir

Google a profité de sa conférence pour développeurs, le Google I/O 2023, pour dévoilé ses nouveaux appareils Pixel. On a donc droit à un nouveau téléphone abordable avec le Pixel 7a, une toute nouvelle tablette accompagnée d’une base munit d’un haut-parleur ainsi que leur premier téléphone pliable le Pixel Fold. On vous résume les principales choses à savoir de ces nouveaux produits.

Chaque printemps, les amateurs des produits Google attendent avec impatience la conférence des développeurs I/O. C’est un événement qui nous permet d’en apprendre beaucoup sur les orientations du géant du web.

Que ce soit en ce qui concerne l’intelligence artificielle, les nouveautés de la prochaine version d’Android, les appareils qui deviendront un peu plus obsolètes à cause de cela, mais aussi et surtout pour en savoir davantage sur les nouveaux produits de la firme de Mountain View,

Pour ce I/O 2023, Google a annoncé pas moins de 3 nouveaux appareils Pixel qui débarqueront sur le marché, soit les téléphones Pixel 7a, Pixel Fold, puis la tablette Pixel Tablet.

Les nouveautés et caractéristiques du Google Pixel 7a

Comme plusieurs, notre test du téléphone Pixel 6a nous avait séduits. Google frappe vraiment fort dans le segment des téléphones abordables avec sa gamme de Pixel a et le Pixel 7a nivèle le tout d’une coche supplémentaire.

Sans gâcher notre chronique du test du Pixel 7a, on peut d’or et déjà vous dire que nos premières expériences avec le nouveau »budget phone » de Google est très plaisantes.

Qu’est-ce qu’on retrouve donc de nouveau dans ce téléphone Pixel 7a?

Le téléphone intelligent Google Pixel 7a sera disponible en 4 couleurs.

D’abord, la présence de puce Tensor G2. La même que dans les téléphones Pixel 7 et 7 Pro. Celle-ci procure non seulement une grande vitesse d’exécution, mais apporte aussi le lot de caractéristiques uniques aux Pixels.

On peut penser aux outils pour améliorer et modifier nos photos tel que l’effaceur magique et l’anti-flou, le filtrage des appels ainsi que la traduction instantanée sans connexion internet.

La mémoire vive de l’appareil a également été bonifiée, puisqu’on a maintenant 8Go de Ram contre 6 Go pour la version précédente. De quoi permettre à nos applications de rouler plus rondement.

Outre ce qu’il y a sous le capot de ce Pixel 7a, sur le dessus on a droit à un écran de 6,1po muni d’un taux de rafraichissement de l’image à 90Hz. Ceci s’avère une amélioration face au 60Hz su Pixel 6a. Ceci apporte alors beaucoup plus de fluidité dans nos navigations.

Enfin, la caméra arrière a été grandement améliorée alors qu’on passe d’un capteur 12Mpx du Pixel 6a à un capteur de 64Mpx sur le Pixel 7a. On peut ainsi capturer davantage de détails tout en profitant de l’intelligence artificielle de Google pour prendre de superbes photos.

Même chose pour l’appareil photo avant qui passe d’un capteur de 8Mpx à un capteur de 13 Mpx.

À 599$, Google se place assurément en position avantageuse dans le marché des téléphones abordables avec ce Pixel 7a.

Les caractéristiques du nouveau cellulaire pliable Google Pixel Fold

L’autre téléphone qui a été annoncé par Google était attendu de pied ferme par bien des amateurs de technos. Les rumeurs circulaient depuis plusieurs semaines et ce sont officialisées. Google lance son premier téléphone pliable avec le Pixel Fold.

Avant de créer des attentes, on se doit de briser des rêves (désolé). Le Pixel Fold ne sortira pas au Canada au courant de l’année 2023 (bouh)…

En effet, le Pixel Fold sortira uniquement aux États-Unis, au Royaume-Unis, en Allemagne et au Japon.

Toujours est-il que Google entend concurrencer Samsung avec ses téléphones pliables Galaxy Z Fold.

À l’image du téléphone sud-coréen, le Pixel, Fold est un téléphone qui, une fois déplié, s’apparente à une mini tablette.

Plus précisément, le Pixel Fold est muni d’un écran de 5,8 po sur le dessus, puis d’un écran de 7,8po une fois ouvert. Dans les deux cas, ce sont des écrans OLED FHD+ avec un taux de rafraichissement de l’image à 120Hz.

Sous le capot du pixel Fold, on retrouve la puce Tensor G2 ainsi que 12 Go de RAM. On peut opter pour 256Go ou 512Go de stockage.

Pour ce qui est des caméras photo, on retrouve un rail à l’endos comme sur les Pixel 6 et 7. Le Pixel Fold y embarque un capteur principal de 48 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 10,8Mpx ainsi qu’un téléobjectif de 10,8Mpx.

L’appareil photo avant quant à lui est un capteur de 9,5 Mpx, puis celui à l’intérieur du téléphone lorsque déplié est de 8Mpx.

Les nouveautés et caractéristiques de la Pixel Tablet

Personne n’est tombé des nues lorsque Google a présenté la Pixel Tablet. C’est que l’entreprise américaine l’avait évoqué il y a cela plusieurs mois déjà!

Il s’agit d’une deuxième tentative pour Google dans le monde des tablettes alors qu’il avait déjà sorti la Pixel Slate il y a quelques années.

Cette fois, Google tente une nouvelle approche et aligne cette fois cette nouvelle Pixel Tablet avec leurs assistants vocaux Nest Hub.

Une fois placée sur le socle de recharge, la Pixel Tablet ressemble beaucoup au Nest Hub Max.

Leurs prémices est de dire que la majorité des gens utilise leur tablette à la maison, qu’elle se retrouve la plupart du temps partout dans la maison et qu’au moment où on veut l’utiliser elle est souvent déchargée.

Bon, cette mise en situation est discutable, mais n’empêche que Google a trouvé une ingénieuse idée pour sa tablette.

Lors de l’achat de la Pixel Tablet, on ne fait pas que l’achat d’une tablette, mais bien d’une station de recharge muni d’un haut-parleur.

D’où l’idée que la Pixel Tablet s’aligne avec les assistants Nest Hub, puisque ça vraiment l’air de ça lorsqu’on dépose la tablette sur le socle.

On peut donc le placer dans la cuisine par exemple et suivre une recette ou regarder une émission durant qu’on fait la vaisselle. C’est sans compter qu’on peut évidemment y jouer de la musique. Le son est somme tout intéressant pour le peu que nous avons pu l’essayer.

Ce qui est moins intéressant par contre, c’est que le haut-parleur ne peut pas du tout être utilisé si on n’y branche pas la tablette. Une décision plus que discutable alors que le haut-parleur aurait pu devenir un assistant vocal à part entière.

Le haut-parleur de la Pixel Tablet ne peut malheureusement pas être utilisé si la tablette n’est pas déposée dessus.

Google propose par ailleurs d’acheter d’autres bases pour mettre dans les différentes pièces de la maison. Mais pourquoi diantre si le haut-parleur ne peut pas être utilisé sans la tablette? Vous nous proposez de payer pour être obligé de déplacer notre Pixel Tablet d’une pièce à une autre?

C’est sans compter que nos premières expériences avec la Pixel Tablet et le socle ont été pour le moins compliquées… Aligner la tablette parfaitement sur le socle du premier coup est une tâche qui nous a été impossible…

Heureusement nous n’étions pas les seuls! Ce n’est pas que notre visou et notre dextérité qui sont douteux. D’autres collègues aussi peinaient à la mettre sur le socle.

Si on passe du côté purement technique, la Pixel Tablet est munie d’un écran LCD de 11po avec une résolution de 2560 X 1600 . Elle intègre la puce Tensor G2, 8 Go de Ram, 128Go ou 256 Go de stockage ainsi qu’une caméra frontale et arrière de 8 Mpx respectivement.

Elle sera vendue 699$ avec la station de recharge comprise.

Quand ces produits seront disponibles sur le Google Store?

On l’a déjà mentionné, le Pixel Fold ne sortira pas au Canada en 2023. Mais le téléphone Pixel 7a et la tablette Pixel Tablet oui!

Il est possible de commander le Pixel 7a dès maintenant sur la boutique de Google.

Quant à la Pixel Tablet, elle sortira officiellement au mois de juin 2023, mais Google n’a pas précisé la date exacte.