PaLM 2: la contre-attaque de Google en matière d’IA

Google a dévoilé son nouveau système d’intelligence artificielle nommé PaLM 2 en point de presse mercredi. La version améliorée de l’ancien PaLM serait particulièrement puissante en termes de «logique» et de «raisonnement», selon le PDG de Google, Sundar Pichai.

Elle servira notamment à propulser «Bard» l’agent conversationnel de Google dont les fonctions sont similaires à celles de ChatGPT qui appartient désormais au rival Microsoft. Lors de son dévoilement en février, la première version Bard qui fonctionnait avec PaLM avait éprouvé des difficultés techniques, ce qui avait semé le doute quant à la capacité réelle de Google à tenir tête à l’IA de Microsoft.

Depuis son acquisition, Microsoft a implanté les fonctions de ChatGPT dans presque tous ses outils: le moteur de recherche Bing, le fureteur Edge, la suite office et le système de conférence Teams. Avec PaLM 2, Google compte aussi mettre à jour ses propres outils, dont le son moteur de recherche, son fureteur Chrome et la suite Google qui inclut Google docs et Google sheets.

«Gecko, loutre, bison et licorne»

Quatre tailles différentes aux capacités et aux coûts énergétiques distincts du modèle PaLM 2 seront disponibles. Ces formats seront dénommés «Gecko, loutre, bison et licorne». Le plus petit système, «Gecko», serait suffisamment petit qu’il pourrait être utilisé depuis un téléphone intelligent sans connexion en ligne.

Ensuite, ces différents modèles pourraient être adaptés pour plusieurs domaines spécifiques. Pour le domaine médical, Med-PaLM 2 serait apte à donner des informations véridiques quant aux problèmes de santé des usagers. Similairement, Sec-PaLM 2 pourrait aider les utilisateurs à analyser des lignes de codes pour repérer de potentielles nuisances comme des virus.

Une IA polyglotte

Une autre force de PaLM 2 mise de l’avant par Google est sa capacité à comprendre les nuances de certaines expressions qui ne sont pas en anglais. ChatGPT peut aussi déchiffrer les langues autres que l’anglais, mais de manière moins compréhensive, si l’on se fie à la présentation de Sundar Pichai. Des documents de recherches des ingénieurs qui ont développé PaLM 2 vont jusqu’à dire que les compétences linguistiques du modèle le rendraient apte à «enseigner plusieurs langages». L’IA a été entraînée «sur des données textuelles en plus de 100 langages», ajoute le PDG de l’entreprise.

Comme il semble être le mot d’ordre chez les développeurs d’intelligence artificielle, Sundar Pichai n’a pas précisé l’origine des données utilisées dans l’entraînement de PaLM 2. Plusieurs critiques du développement des IA soutiennent qu’il n’est pas impossible que ces données soient illégalement puisées, notamment dans des livres piratés.