Comment payer jusqu’à 25% moins cher pour ses vacances grâce à ce logiciel

Comment voyager pour moins cher ? Voilà une question que plusieurs se posent lorsqu’ils réservent un billet d’avion, un hôtel ou un hébergement, mais également pour la location d’une voiture que ce soit en France, à Cuba ou au Mexique. Et bien, ce n’est pas en se connectant à un réseau internet canadien qu’on économise! Une étude de NordVPN nous explique pourquoi on paye plus cher au Canada pour nos vacances et nous partage quelques conseils sur comment épargner en utilisant un VPN.

Voyager, ça coûte cher… C’est un luxe que certains s’offrent une à deux fois par année, alors que d’autres vont peut-être devoir économiser pendant une longue période avant de pouvoir s’offrir des vacances vers une destination exotique.

C’est dommage, car voyager permet de se dépayser, découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de décompresser et de relaxer.

Difficile de relaxer par contre quand notre voyage nous coûte une fortune… S’il y a bien une industrie où les prix fluctuent sans cesse, c’est bien l’industrie du voyage.

Cependant, les voyagistes moindrement astucieux savent qu’il existe 5 trucs et astuces pour économiser gros sur la réservation de nos vols aller-retour, notre logement et nos déplacements selon les destinations où l’on veut aller.

La compagnie de cybersécurité NordVPN a d’ailleurs publié une étude sur comment les canadiens payent plus cher pour leur voyage que dans bien d’autres pays!

Des tarifs 25% moins chers en utilisant un VPN

Durant une semaine complète, NordVPN a effectué plusieurs tests pour regarder la différence de prix pour la réservation de vols, d’hébergement ainsi que pour la location de véhicule. Bref, tout ce qui tourne autour des vacances.

Ils ont d’abord regardé en étant connectés à un réseau internet canadien, puis à l’aide de leur VPN en se connectant à des serveurs de partout dans le monde.

La différence est assez choquante! Voici quelques statistiques en vrac.

22% d’économie sur un hôtel en Italie en se connectant à un serveur italien

en se connectant à un serveur italien 26% d’économie sur un hôtel en Floride en se connectant à un serveur américain

en se connectant à un serveur américain 22% d’économie sur un hôtel au Mexique en se connectant à un serveur mexicain

en se connectant à un serveur mexicain 25% d’économie sur la location de voiture en Italie en se connectant à un serveur italien

en se connectant à un serveur italien 23% d’économie sur la location de voiture à Londres en se connectant à un serveur anglais

« Ne pensez jamais que vous bénéficiez du même prix que les autres. Les entreprises utilisent toutes sortes d’algorithmes complexes pour s’adapter au pouvoir d’achat des différents pays. Elles affichent régulièrement des prix différents sur différents domaines de sites web, et ces prix peuvent même varier en fonction de l’endroit d’où vous visitez le site. » Marijus Briedis, directeur de la technologie chez NordVPN

Qu’est-ce qui impacte le prix des billets d’avion et d’hôtel?

Dans son étude, NordVPN explique pourquoi les prix des billets d’avion, de trains, des hôtels et des réservations de véhicules sont plus élevés dans certains pays, dont le Canada.

D’abord, il y a le facteur économique, bref l’économie même du pays où l’on réside. Le Canada étant considéré comme un pays riche, les compagnies de voyages vont ponctuer leurs prix en conséquence.

Elles savent que les résidants d’un pays comme le Canada, les États-Unis ou la France peuvent se permettre de payer plus cher pour leurs vacances.

Afin de maximiser leurs profits, elles vont donc augmenter les prix pour les gens qui viennent de pays plus fortunés.

Toujours en lien avec l’économie d’un pays, la valeur de la monnaie locale et la fluctuation du taux de change peuvent également avoir un effet sur les prix demandés par les compagnies de voyages.

Enfin, certaines entreprises vont offrir des prix plus intéressants pour la population du pays d’origine de ladite compagnie. Par un exemple, un hôtel italien pourrait offrir de meilleurs prix à leurs concitoyens italiens.

C’est dans cette optique que NordVPN donne comme astuce et conseil de se connecter au serveur du pays où l’entreprise est basée.

Comment utiliser un VPN pour payer moins cher pour ses voyages?

Qu’est-ce qu’un VPN et ça sert à quoi? Sommairement, un VPN permet de chiffre notre connexion internet pour protéger nos données, mais ça permet aussi de masquer l’adresse IP d’où on est connecté.

C’est précisément grâce à cela qu’on peut économiser pour nos billets d’avion, que ce soit un vol aller-retour un aller simple, mais aussi sur nos logements et nos transports.

Ainsi, en utilisant un VPN comme celui de NordVPN à partir de notre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, on se connecte en quelques clics à un serveur d’un autre pays.

Aux yeux des sites que l’on consulte, nous sommes quelqu’un qui est physiquement dans le pays en question.

Disons que je veux planifier un vol aller-retour en Amérique du Sud pour profiter du soleil. Bien je me connecte à un serveur exemple brésilien et je peux potentiellement profiter de prix plus avantageux pour un vol vers le Brésil et pour une chambre d’hôtel à Rio de Janeiro.

On fait deux pierres d’un coup en adoptant un VPN, puisque non seulement ça nous permet d’économiser, mais surtout ça protège nos données lorsqu’on se connecte au Wifi public de l’aéroport ou de l’hôtel!

Après s’être assuré de protéger nos informations et nos données, il ne faut pas non plus oublier de s’assurer personnellement! Heureusement il existe un comparateur d’assurance voyage pour payer moins cher!

Une autre astuce pour économiser? Combiner le tout avec une carte de crédit qui offre de meilleures remises en argent pour les voyages!

Quand réserver ses vacances pour payer moins cher?

Utiliser un VPN est une excellente solution pour nous aider à économiser sur l’achat de nos billets d’avion et nos logements, mais on a aussi intérêt à le faire aux bons moments. C’est-à-dire plus tôt que tard.

Les tarifs des vols et des hôtels sont généralement moins chers plusieurs mois à l’avance, car les hôtels ont plus de temps pour remplir leurs chambres et les compagnies aériennes leurs vols.

De plus, certaines compagnies aériennes et hôtels peuvent offrir des offres spéciales pour les réservations effectuées à l’avance selon les pays du monde où l’on veut aller.

Ça vaut donc définitivement la peine de s’y prendre quelques mois d’avance et de bien prendre le temps de se connecter à un serveur du pays de la destination où l’on veut aller avant de réserver le tout afin de voir les différences de tarifs.

Quel est le mois le moins cher pour partir en vacances?

Forcément il y a également des mois où les tarifs sont plus bas. Voyager en dehors des saisons estivales et des périodes de vacances scolaires permet généralement d’économiser gros.

Tout dépend de la destination où l’on veut aller, mais réserver ses vacances lors des mois d’hiver et de printemps permet de bénéficier de meilleurs prix.

Non seulement les vols sont moins chers, les chambres d’hôtel aussi ainsi que des activités parfois.

Tout pour magasiner et planifier son voyage en ligne et économiser