Être «ensemble» au Gala Dynastie

LETTRE OUVERTE – Je vais toujours me rappeler, de ce coup de fil de Carla Beauvais, productrice, il y a sept ans, alors qu’elle me proposait de co-animer le Gala Dynastie. C’était un moment marquant dans ma vie où j’ai enfin fait face à qui j’étais, un jeune métis, assis entre deux chaises, entre deux réalités.

J’ai compris ce que je représentais, ce que je pouvais accomplir, ce que je pouvais léguer. Pour une fois dans ma vie, je me sentais réellement à ma place, proche d’une communauté, de mes racines, qui malheureusement étaient disparues, mon père étant absent.

Pour cette 7e édition, je serai encore une fois au contrôle du Black Carpet. Le 1er avril, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, mon objectif premier sera de faire rayonner et de discuter avec les différents nommés. Chaque année, interviewer les artistes me rappelle pourquoi je fais ce métier et que continuellement, je prends des risques dans ma carrière.

Pour moi, c’est une affirmation collective qui se fait ressentir. Ce sont des modèles qui apparaissent et qui sont enfin reconnus pour leur travail accompli au fil du temps. L’important en cette soirée de gala n’est pas de savoir qui gagnera, contrairement à ce que vous pourriez penser.

Ce qui importe, c’est qu’on est ENSEMBLE. On s’habille pour épater la galerie, on se fait des yeux doux, le temps s’arrête. Comme me répétait ma grand-mère : « Ce soir, on va prendre le temps de prendre le temps. » C’est si simplement dit, mais ça reste l’objectif principal de ma vie : apprendre à vivre dans le moment présent.

Les yeux pétillants, assis dans la salle le soir du 1er avril, je vais danser, je vais rire, verser une larme, réfléchir et en ressortir gonflé à bloc. Depuis le début, j’ai cette relation d’appartenance avec le Gala Dynastie. Un doux rappel que j’avais raison de bûcher, que rien n’allait m’arriver par magie.

Dans cette vie deux choix s’offrent à moi : soit rester planté là et encaisser les coups ou me lever et agir. PRENDRE ACTION. Voilà ce qu’est le Gala Dynastie : PRENDRE ACTION pour soi, pour ses semblables, pour cette différence constamment ignorée et effacée.

Dans une ère où les galas se meurent et sont remis en question, avec raison, nous avons le Gala Dynastie qui pousse, qui s’enracine, qui fleurit.

Ne t’y méprends pas, ce n’est pas un gala exclusif. Au contraire, il est inclusif, accueillant et chaleureux. Outre une remise de statuettes, il est surtout là pour nous rappeler de s’unir et de constamment se passer le flambeau. C’est en multipliant des actions concrètes que l’on se bâtit un futur.

Le soir du Gala, il y pas que les gagnants, car « nou la » sommes tous gagnants !