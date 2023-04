Diversité au théâtre: un colloque pour en parler et la promouvoir

Alors que les artistes et travailleurs de la diversité font face à «un manque accru de visibilité et d’opportunités de travail et de création», la Compagnie Théâtre Créole organise un colloque portant sur les enjeux de la diversité au théâtre.

Avis aux intéressés: le colloque se tiendra à Montréal, aux locaux du Sommet, dans le quartier Saint-Michel. Au programme, trois conférences sur trois thèmes différents. Le constat qu’un grand nombre d’artistes issus de minorités visibles, souvent des immigrants, soient obligés de se reconvertir est le point de départ de cet évènement.

La première discussion se tiendra ce 15 avril, de 10h30 à 14h30, et portera sur l’inclusion des professionnels du théâtre racisés au Québec. Suivra, de 14h55 à 18h, une discussion sur les «obstacles rencontrés par les personnes racisées au Québec dans le développement du théâtre à différentes échelles».

Le lendemain, de 9h30 à 12h45, les participants au colloque pourront apprendre à identifier les leviers facilitant l’accès aux ressources qui auront été établies comme manquantes dans le domaine du théâtre pour les personnes racisées. Si les conférences prendront d’abord la forme d’un exposé magistral, une période de questions et de discussion suivra.

Les invités du colloque sont Pallina Michelot (Directrice générale de l’Agence On est là), Philippe Racine (Créateur et co-directeur

artistique du Théâtre de la Sentinelle), Frantz Voltaire (historien, directeur du Centre international de documentation et d’information haïtienne) et Fréderic Boisrond (Sociologue et auteur).

L’évènement est le fruit d’une collaboration entre la Comapagnie théâtre créole, basée à Saint-Léonard, l’Observatoire des communautés noires du Québec et le Sommet socio-économique sur le développement des jeunes des communautés noires.