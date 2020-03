Coronavirus: la LNH interrompt à son tour ses activités

À son tour, la Ligue nationale de hockey (LNH) choisit d’interrompre sa saison régulière 2019-2020 en raison des «inquiétudes entourant le coronavirus». C’est donc dire que le match des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Buffalo n’aura pas lieu jeudi soir.

Dans un communiqué, le commissaire Gary Bettman indique avoir pris cette décision «à la lumière des développements en cours résultant du coronavirus et après avoir consulté des experts médicaux».

«La LNH a tenté de suivre le mandat des experts en santé et des autorités locales. Le tout en se préparant pour tous les développements sans pour autant prendre de décisions prématurées ou non-nécessaires», ajoute M. Bettman.

Disant appuyer la décision, le club de hockey du Canadien de Montréal a pour sa part indiqué que les amateurs doivent malgré tout conserver leurs billets. Ceux-ci pourront être remboursés ou échangés «selon la suite des événements».

«Étant donné que nos ligues partagent beaucoup d’installations et de vestiaires – et qu’il semble maintenant probable qu’un membre de la communauté de la LNH soit testé positif à un moment donné – ce n’est plus approprié d’essayer de continuer de jouer des matchs à ce moment-ci.» -Gary Bettman, commissaire de la LNH

Une saison à reprendre?

Environ 190 rencontres étaient prévues d’ici la fin de la saison, le 4 avril. Les séries éliminatoires, elles, devaient en théorie s’amorcer le 6 avril. La Ligue promet qu’elle continuera à surveiller la situation de près. D’ici là, elle encourage les joueurs et les membres de la communauté à «prendre des précautions raisonnables, y compris une mise en quarantaine autonome».

L’objectif serait de reprendre les activités dès que la situation le permet pour au moins décerner la coupe Stanley. La LNH remercie par ailleurs les adeptes de hockey pour leur patience et leur compréhension dans le contexte.

Plus tôt, jeudi, le premier ministre François Legault a demandé l’annulation «de tous les événements non-nécessaires», ainsi que tous les rassemblements de 250 personnes à la grandeur de la province.

La LCF imite la LNH

La Ligue canadienne de football (LCF) a pris la même décision jeudi, en milieu d’après-midi, disant vouloir prioriser «la santé et la sécurité de nos joueurs et de nos employés». L’ensemble des camps d’évaluation canadiens et américains, ainsi que toutes les activités communautaires, sont ainsi annulées «jusqu’à nouvel ordre».

« Il s’agit d’un moment difficile pour bien des gens dans le monde. Il s’agit certainement d’un moment empreint d’incertitudes pour la LCF. Mais la santé et la sécurité de la grande famille de la LCF sont primordiales, et il devient de plus en plus clair que nous avons une responsabilité envers tous de prendre des mesures exceptionnelles et temporaires», soutient la LCF dans une déclaration.

Une session de tournage de contenu, à laquelle plus d’une vingtaine de joueurs devaient participer à la fin mars, a aussi été suspendue pour le moment.

Tout le monde du sport paralysé

Hier soir, la NBA avait été la première ligue à annoncer la suspension de ses activités mercredi soir, à la suite d’un test positif à la COVID-19 d’un joueur du Jazz de l’Utah. Un deuxième cas au sein de l’équipe a été confirmé jeudi.

En Europe, des décisions similaires ont été prises au cours des dernières semaines. L’Italie a été particulièrement affectée, alors que les matchs de soccer et tous les autres sports ont été suspendus jusqu’au 3 avril.

La MLS a suspendu sa saison pour 30 jours, l’ATP a annulé ses tournois pour six semaines, dont celui de Miami prévu du 23 mars au 5 avril. Les tournois régionaux universitaires de basketball se dérouleront à huis clos aux États-Unis.