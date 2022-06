Roberto Luongo entre au Temple de la renommée

L’ancien gardien de but Roberto Luongo sera intronisé au Temple de la renommée. Repêché par les Islanders de New York en 4e position, l’athlète originaire de Saint-Léonard a passé près de 20 ans dans la Ligue nationale de hockey, jouant en majeure partie avec les Panthers de la Floride et les Canucks de Vancouver.

Roberto Luongo ira donc rejoindre Martin Brodeur, autre gardien de but légendaire originaire de Saint-Léonard, au temple des immortels du hockey.

Announcing Class of 2022 Player Inductee Roberto Luongo.#HHOF2022 | #HHOF pic.twitter.com/aP97rpCgnY — Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) June 27, 2022

C’est dans cet arrondissement de l’est de Montréal que Luongo a enfilé les jambières pour la première fois. Comme Martin Brodeur, un aréna y a été nommé en son honneur.

N’ayant jamais remporté de coupe Stanley dans sa carrière, Roberto Luongo a tout de même remporté l’or olympique en 2010 et 2014 en trois participations avec le Canada. Il est le 4e gardien le plus victorieux de l’histoire de la LNH avec 489 gains, derrière Martin Brodeur, Patrick Roy, ou encore Marc-André Fleury, tous trois Québécois, point que souligne avec fierté le premier ministre du Québec, François Legault :

Le Québécois Roberto Luongo intronisé au Temple de la renommée de la LNH. Le gardien avec le 4e plus grand nombre de victoires de l’histoire de la LNH. Les 3 premiers sont aussi Québécois ( Brodeur, Roy et Fleury). Fierté! https://t.co/UL5qCdx7MS — François Legault (@francoislegault) June 27, 2022

S’il n’a malheureusement jamais remporté le trophée Vézina du meilleur gardien de but, il s’est cependant hissé en deuxième position du scrutin derrière Martin Brodeur durant la saison 2006-2007. Il a cependant gagné le trophée William M. Jennings en 2010-2011. Roberto Luongo, qui a joué 1044 matchs dans la ligue nationale, entrera au temple de la renommée aux côtés des jumeaux Henrik et Daniel Sedin, l’attaquant Daniel Alfredsson, l’attaquante Riika Sallinen et le bâtisseur Herb Carnegie.