Un nouveau contrat pour George Campbell au CF Montréal

Le défenseur George Campbell a signé un nouveau contrat de trois saisons assorti d’une année d’option en 2026 >>> https://t.co/GYMSjalsvR



Defender @GeorgeC1927 has signed a new three-year contract, with an additional option year in 2026 >>> https://t.co/caiTgPjobT#CFMTL pic.twitter.com/6pbQJJWnW4