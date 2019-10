Tesla: remplacez votre klaxon par un cri de chèvre

Fidèle à lui-même, Elon Musk a choisi Twitter pour annoncer que les propriétaires d’une Tesla pourraient bientôt personnaliser les sons émis par le klaxon de leurs véhicules.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon

