Le jeu vidéo Fortnite mis en sommeil temporairement

Le célèbre jeu vidéo Fortnite a été mis en sommeil temporairement par son éditeur Epic Games avant la sortie imminente d’une nouvelle version, une décision qui a plongé des millions de joueurs accros dans le désarroi.

Epic Games avait annoncé que le 13 octobre correspondrait à la fin de la saison 10 du jeu et l’a remplacé, dimanche soir, par l’image d’un trou noir, sans plus d’explication.

Plusieurs joueurs ont posté des vidéos montrant l’univers Fortnite progressivement aspiré par le trou noir, qui a mis fin à leur partie.

Sollicité par l’AFP, l’éditeur n’a pas donné suite immédiatement. La saison 11 est attendue sous peu, mais Epic Games n’a pas donné de date de mise en ligne.

La version chinoise du site de Fortnite a laissé entendre que la mise à jour interviendrait dans la nuit de lundi à mardi.

Depuis l’interruption, des milliers de messages ont été postés sur les réseaux sociaux par des joueurs privés de leur jeu favori jusqu’à nouvel ordre.

Hey @FortniteGame how about you give us some update about what's happening?! We at least deserve something after all the money we spend on this game!

— Todd Sinowitz (@Todd_Sinowitz) October 14, 2019