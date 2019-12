PlayStation fête ses 25 ans avec un record mondial

Le 3 décembre 1994, la première PlayStation a été lancée au Japon. Au cours de sa première année, la console a reçu des jeux tels que Ridge Racer, Battle Arena Toshinden, Pro Evolution Soccer ou King’s Field – qui préfigurait Dark Souls.

À l’époque, la console déboulait sur un marché dominé par Nintendo et Sega. Mais PlayStation a tenu bon et ce 3 décembre 2019, la console de salon entre au Guinness des records avec 450 millions d’appareils vendus à ce jour.

25 ans plus tard, la PlayStation a donc survécu à Sega et a résisté à la pression imposée par Nintendo et Xbox.

Mais ce chiffre ne prend pas en compte les consoles portables, notamment les 15 millions de PS Vita vendues.

En combinant les deux types de consoles, Nintendo détrône Sony avec un total de 755 millions d’appareils vendus, de la Game Boy à la 3DS, et du Nintendo Entertainment System de 1983 à la Wii U et à la Nintendo Switch.

En excluant les consoles portables, on ne prend pas non plus en compte l’essor du jeu mobile. En mai 2019, par exemple, Google a prétendu à 2,5 milliards d’appareils actifs mensuels – soit bien plus que toutes les ventes de consoles PlayStation, Nintendo, Xbox et Sega réunies.

Toutefois, les trois secteurs s’orientent vers un nouveau chamboulement puisque PlayStation, Xbox et Google se préparent à s’adapter au «gaming en streaming» en 2020.

Les nouvelles consoles PlayStation et Xbox devraient, par exemple, être compatibles avec la technologie de streaming grâce à PlayStation Now or Xbox Game Pass and Project xCloud, tandis que Google a débuté le lancement de son servie Stadia en novembre.