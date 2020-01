Salon CES: 5G, mobilité et téléviseurs intelligents

Cette année, les thématiques incontournables concerneront la 5G , la ville intelligente et la mobilité électrique.

La 5G, qui commence tout juste à être déployée aux États-Unis et dont les premières offres sont attendues en France d’ici la fin de l’année, sera au coeur de nombreuses démonstrations, en matière d’objets connectés, de réalité virtuelle ou de jeux en ligne.

La 5G devrait aussi permettre la démocratisation d’objets connectés au sein du foyer et le CES sera une fois encore le théâtre de présentation de nouveaux réfrigérateurs, lave-linges ou robots-aspirateurs connectés.

Téléviseurs, mobilité et téléphonie

Comme depuis plusieurs années maintenant, c’est du côté des téléviseurs que les nouveautés devraient être les plus spectaculaires. L’an passé, LG avait ainsi créé la sensation avec son fameux téléviseur 4K disposant d’un écran de 65 pouces s’enroulant et se déroulant par simple pression d’une touche. Cette année, Samsung est par exemple attendu avec modèle 8K inédit, sans la moindre bordure.

Concernant la voiture connectée, Mercedes ou encore BMW devraient annoncer leur vision de l’avenir tandis que Hyundai pourrait de son côté présenter un projet très ambitieux de voiture… volante.

En revanche, peu d’actualité au niveau des smartphones, à l’exception notable d’un concept présenté par One Plus et qui devrait être le premier doté d’une coque en verre électrochrome, qui se teint selon la luminosité ambiante.

En 2019, plus de 4500 exposants et 1000 intervenants ont été recensés au CES.

Parmi ceux attendus cette année figure notamment Jane Horvath, vice-présidente d’Apple en charge de la vie privée. Il s’agira ainsi du retour, en catimini, de la firme à la pomme au CES, qui y brille par son absence depuis… 1992. Si Apple ne devrait pas présenter de nouveaux produits lors du salon, l’entreprise devrait cependant participer à une discussion sur la vie privée des utilisateurs.

90 entreprises représenteront le Canada lors du salon, dont 31 venant directement du Québec. Québec est ainsi la province avec le plus d’entreprises présentes, devant l’Alberta avec 30 entreprises, l’Ontario avec 18 équipes, la Colombie Britannique avec 9 entreprises, et le Manitoba et le Saskatchewan avec chacune un représentant.