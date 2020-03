Coronavirus: l’assistant virtuel Chloé vous aide à vous y retrouver

Surdose d’informations, raccourcis scientifiques, désinformation sur les réseaux sociaux… difficile de comprendre ce qu’il se passe réellement depuis le début de l’épidémie du coronavirus. Il est d’autant plus compliqué de savoir quoi faire pour se protéger et éviter sa propagation.

Dialogue, une entreprise canadienne proposant des soins de santé aux employeurs et leurs employés, a ainsi créé Chloé, un assistant virtuel capable d’informer les Canadiens sur le coronavirus et les dernières mises à jour en terme de santé publique.

«Depuis le début de la crise, plusieurs centaines de nos patients nous ont posé des questions sur la situation, explique Jean-Christophe de Le Rue, directeur des relations publiques de l’entreprise. Il était normal, pour nous, de trouver un moyen de partager des informations justes et vérifiées.»

Régulièrement mis à jour

Les équipes techniques et médicales de Dialogue ont rapidement pu mettre sur pied le nouvel assistant, possédant déjà une partie des ressources techniques nécessaires, ainsi qu’une présence dans une majorité des territoires du pays.

Simple d’utilisation, l’outil se présente comme une fenêtre de conversation basique, telle qu’on en trouverait sur Facebook, ou sur nos cellulaires. Chloé, l’assistant, pose ensuite des questions contextuelles aux utilisateurs. Leur âge, leur territoire, leurs antécédents médicaux, ou encore leur historique de voyages et de symptômes proches de celui du Covid-19.

L’outil déduit ensuite, à la vue des informations données, quelles recommandations faire, en fonction de l’état de santé, mais également de la géolocalisation de l’utilisateur.

Les équipes de l’outil communiquent en effet avec les équipes gouvernementales en charge aux niveaux territorial, provincial, et fédéral, permettant à Chloé d’offrir les informations et les recommandations les plus précises possibles aux utilisateurs. Il est d’ailleurs tenu à jour dès la publication d’un nouvel avis officiel.

«Nous avons envoyé une lettre à tous les ministres de la Santé provinciaux et fédéraux pour les encourager à collaborer avec nous. Notre outil peut faire une grande différence.» – Jean-Christophe de Le Rue, directeur des relations publiques de l’entreprise

Tous les Canadiens et Canadiennes peuvent ainsi, grâce à Chloé, obtenir des informations vérifiées, officielles et sûres, en quelques clics seulement. Qui appeler, quoi faire, comment se protéger, se rendre, ou non, chez le médecin… toutes les réponses officielles sont disponibles sur l’outil.

Les équipes de l’entreprise rappellent d’ailleurs qu’il est important de «se tenir au courant» et donc de vérifier régulièrement les dernières mises à jour de l’outil. «Ce virus va vite, la situation change rapidement. Rester à l’affut des nouvelles pourrait changer beaucoup de choses», conclut Jean-Christophe de Le Rue.

L’outil est disponible sur https://covid19.dialogue.co/#/