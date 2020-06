Les premières images de l’iPhone 12 d’Apple fuitent sur le web

La machine à rumeurs concernant l’iPhone 12 est partie depuis un bon moment déjà, mais voilà qu’on commence à avoir un aperçu de ce dont aura l’air l’iPhone 12.

Des images des maquettes de l’iPhone 12 ont été partagées sur le compte Twitter de Sonny Dickson, un chroniqueur qui a déjà fait fuiter d’autres modèles d’iPhone par le passé.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020