Comment modifier les autorisations accordées à nos applications mobiles

En installant une application sur votre téléphone, vous lui donnez le droit d’accéder à certaines informations: votre carnet de contacts, vos photos, vos textos, votre emplacement, l’appareil photo, le microphone, les informations de connexion, Wi-Fi et Bluetooth, etc.

Les autorisations demandées par une application varient selon ses fonctions, par exemple, une app de filtre pour les photos doit pouvoir accéder à votre caméra, une app de messagerie à vos contacts, un GPS à votre emplacement.

Même si des dispositifs pour protéger les utilisateurs sont mis en place par les boutiques d’applications qui soumettent les développeurs à leur politique d’utilisation des données des usagers et interdisent le vol d’informations, la propagation de virus ou la collecte d’informations non autorisées, tant du côté de Google Play qu’iTunes, certaines apps en exigent bien plus que ce qu’elles nécessitent pour fonctionner.

Et grâce à ces autorisations non fondées, des apps malveillantes peuvent servir à collecter les informations de votre téléphone.

Pourquoi une lampe de poche aurait besoin d’accéder à votre agenda? Pourquoi un jeu doit être autorisé à accéder au micro?

Ce sont de bons indices quant à la sécurité d’une application, mais il ne faut pas non plus s’inquiéter outre mesure.

Si on consulte la liste complète des autorisations demandées par une app comme Facebook, on en compte près de 40! Mais elles sont toutes reliées à une fonctionnalité et l’utilisation des données collectées est bien affichée dans les politiques, ce qui rend acceptables les demandes d’accès de cette app.

Vérifier les permissions demandées par une app

La liste des autorisations demandées est disponible dans la fiche des applications que vous pouvez (et devez!) consulter avant de la télécharger dans votre appareil. Celle-ci doit être accompagnée d’une politique de confidentialité qui indique que vos infos ne seront pas utilisées à mauvais escient.

Si vous jugez inutile qu’une application demande telle ou telle autorisation, choisissez-en une autre qui est moins gourmande côté droit d’accès. Ou bien, n’acceptez pas les demandes d’accès aux fonctions de votre téléphone; on vous explique plus bas comment faire.

Petit conseil: tenez-vous loin des applications qui ne sont pas approuvées par Apple ou Google. Il existe des boutiques d’applications »indépendantes » offrant des apps qu’on ne retrouvent pas dans Google Play ou iTunes, mais les risques d’y trouver un logiciel malveillant sont assez considérables pour éviter ces marchands tiers.

Si une app n’affiche que des commentaires négatifs et ne fait pas ce qui est décrit, elle pourrait bien être un déguisement qui cache un logiciel malveillant, alors optez pour une autre avec de meilleurs avis.

Bref, soyez conscients que les autorisations que vous donnez à une app peuvent servir de porte d’entrée pour mettre le grappin sur certaines données sensibles, en ayant en tête que c’est aussi normal que des permissions soient demandées pour le bon fonctionnement d’une app.

Comment modifier les autorisations sur téléphone Android

Pour modifier les autorisations que l’on accorde à une application sur un téléphone Android, il faut:

Aller dans: Paramètres Sélectionner l’onglet: Confidentialité Appuyer sur: Gestionnaire des autorisations Choisir le type d’autorisation Sélectionner une application Déterminer dans quelles circonstances on donne l’autorisation à l’application

Voici comment gérer les autorisations des applications sur Android.

Comment modifier les autorisations sur iPhone et appareils iOS

Pour modifier les autorisations que l’on accorde à une application sur iPhone ou un appareil iOS, il faut:

Aller dans: Réglages Sélectionner l’onglet: Confidentialité Choisir le type d’autorisation Sélectionner une application Déterminer dans quelles circonstances on donne l’autorisation à l’application

Voici comment gérer les autorisations des applications sur iPhone.