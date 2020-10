Comment masquer ses stories Facebook à certains de nos amis et contacts

Vous ne voulez pas qu’un ami ou une amie, un membre de votre famille ou un/une collègue de travail puisse voir votre story sur Facebook? Eh bien, il est possible de masquer manuellement qui peut ou ne peut voir nos fameuses stories sur le réseau social.

Les stories, ces petites histoires virtuelles éphémères de 24h où l’on y met des photos et vidéos, deviennent de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux.

D’abord popularisées par Snapchat, puis reprises par Instagram, celles-ci se sont aussi ajoutées à Facebook. On en retrouve de plus en plus, surtout avec la convergence de Facebook et Instagram, alors que les stories Instagram sont priorisées sur Facebook.

Seulement, il y a peut-être des gens dans nos amis Facebook que l’on ne veut pas qu’ils puissent voir nos stories pour X ou Y raisons.

Que ce soit un collègue de travail ou bien notre maman qui ne serait peut-être pas bien fière de nous!

Eh bien, il est possible de masquer notre story à des amis Facebook précis.

On peut masquer notre story Facebook à des amis précis via les paramètres du réseau social.

Étapes pour masquer sa story Facebook à des amis sur l’application mobile

Sur Facebook, il est toujours important de s’assurer de rendre confidentielles le plus possible nos publications. Bref, qu’elles ne soient pas visibles à tous, mais seulement à nos amis. Sinon il y a des risques que de vieilles publications viennent nous hanter!

Tout comme la gestion de la confidentialité de nos publications, il est aussi possible de gérer la confidentialité de nos stories Facebook et plus précisément de les masquer à des amis précis.

Ainsi, pour masquer une story Facebook à des amis précis à partir d’un téléphone intelligent ou une tablette, il faut:

Ouvrir l’application Facebook Appuyer sur l’onglet hamburger (trois lignes horizontales) Sélectionnez l’option: Paramètres Aller dans: Paramètres des stories Choisir l’option: Confidentialité de la story Appuyer sur: Masquer la story pour Choisir nos amis qui ne pourront pas voir nos stories Peser sur: Enregistrer

Voici comment masquer sa story Facebook à des amis sur l’application mobile.

Étapes pour masquer des stories Facebook à des amis sur un ordinateur

Pour masquer une story Facebook à des amis précis à partir d’un ordinateur, il faut:

Aller sur Facebook Dans le fil d’actualité, appuyer sur: Voir toutes les stories (la flèche) Aller dans: Paramètres Cliquer sur l’onglet : Confidentialité de la story Sélectionner l’option: Masquer la story pour Choisir nos amis qui ne pourront pas voir nos stories Cliquer sur: Enregistrer

Voici comment masquer sa story Facebook à des amis sur un ordinateur.

