Comment faire respecter la garantie légale?

Au Québec, après la garantie normale de 12 mois, les biens achetés sont encore garantis par la loi pendant 2, 3, 4, voire même 5 ans! Chaque produit acheté est gratuitement sous ce que l’on appelle « la garantie légale ».

C’est l’équivalent d’une garantie prolongée, mais gratuite. La loi sur la garantie prolongée nous protège pendant la durée de vie dite « normale » d’un bien.

Ce n’est pas normal que votre téléviseur ultra-haute définition vous lâche après seulement 2 ans! Ce n’est pas logique que votre téléphone intelligent dernière génération meurt après ses 12 mois de garantie.

C’est tout aussi inacceptable que votre thermopompe ne fonctionne plus après 3 ans, et illogique qu’une laveuse ne lave plus après seulement 5 ans de loyaux services.

Au Québec, la garantie légale, couvre un cycle de vie « normal ».

Quoi faire si votre produit brise après la garantie?

Vous avez fait un usage normal de votre bien et pourtant, après la garantie du fabricant (souvent un an), il est défectueux?

Vous contactez le détaillant ou le fabricant et on vous dit que vous n’êtes plus couvert, que comme vous n’avez pas acheté de garantie prolongée, il faudra payer pour la réparation?

FAUX! Au Québec la loi sur la garantie légale stipule que tout produit devrait servir pour un usage normal et pour une durée raisonnable.

Vous pouvez (et vous vous devez!) donc demander au commerçant ou au fabricant de régler le problème.

L’entreprise peut rembourser en tout ou en partie, remplacer le bien ou payer le coût de remplacement, le faire réparer à ses frais ou faire toute action pour vous redonner jouissance de votre bien.

Si le commerçant refuse, suffit de le mettre en demeure. S’il ne fait rien, comme c’est le cas la plupart du temps, faites réparer l’appareil et réclamez-leur les frais par la suite. Oui, malheureusement, vous devrez probablement vous ramasser à la Cour des petites créances.

Mais n’hésitez pas, faites-le!

Souvent, les gens se disent : « je ne veux pas me priver de mon bien alors je vais payer ». Oui, tristement, on doit souvent payer pour faire réparer un bien couvert par la garantie légale, mais il faut impérativement réclamer la somme au commerçant ou au fabricant.

Assurez-vous simplement d’avoir respecté les étapes que vous trouverez sur le site de l’Office de protection du consommateur.

Au bout de plusieurs mois, parce que oui, c’est long avant de passer en cours, votre patience devrait être récompensée.

Consultez la section consommateur du site de l’OPC

Les cartes de crédit, bien souvent, offrent une protection supplémentaire.

Garantie par la carte de crédit, si simple

Avant de faire toutes ces démarches, regardez du côté de l’émetteur de votre carte de crédit, vous êtes peut-être déjà couvert.

En effet, plusieurs cartes de crédit doublent la garantie de vos achats. Un avantage super intéressant à avoir sur sa carte.

Doublez la garantie de vos achats avec une carte de crédit