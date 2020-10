Calmez votre anxiété grâce à cette application gratuite de respiration

Vous avez besoin de vous calmer, de faire diminuer votre anxiété ou simplement de vous recentrer? L’application Respirelax+ aide à maitriser sa respiration en fonction de l’état que l’on souhaite atteindre, et elle est 100% gratuite.

Je ne pense pas surprendre personne ici en disant que je suis un peu un paquet de nerfs. Heureusement, mon amie la docteure Laberge m’a conseillé cette application gratuite à essayer il y a plusieurs années de ça déjà, et ça change vraiment tout!

Elle a été créée et mise à jour en collaboration avec le docteur franco-québécois expert en la matière David O’Hare et est vraiment très simple d’utilisation.

L’application, compatible avec iOS et Android, est vraiment très simple d’utilisation.

Trois étapes faciles pour retrouver son calme

L’application RespiRelax+ permet de retrouver son calme et de se détendre en quelques minutes seulement.

Premièrement, on choisit entre quatre réglages automatiques : « training », équilibre, relaxant et dynamisant.

Ensuite, on règle la durée de la séance, entre trois et 20 minutes, puis on appuie sur « commencer », et on respire en même temps que la jauge qui se remplit et se vide.

Pendant ce temps, c’est suggéré de se concentrer sur le souvenir d’un moment agréable pour faciliter le sentiment de bien-être ou de plaisir relié à celui-ci, ce qui simplifie le laisser-aller.

Même ceux qui font de l’hypertension peuvent l’utiliser et en ressentir des bienfaits.

La docteure Laberge suggère qu’on vérifie sa tension avec notre appareil puis qu’on se couche avec nos mains sur le ventre tout en se branchant à l’application et en faisant la séance relaxante.

Une fois les quelques minutes terminées, on revérifie notre tension et elle devrait avoir baissé de 3 à 15 mm de mercure selon notre facilité à nous concentrer. On peut recommencer autant de fois que nécessaire.

Respirelax+ est totalement gratuite, et faites-moi confiance, elle fait réellement une différence. On la télécharge via notre magasin d’applications respectif, l’App Store ou le Google Play Store.

Un tapis de yoga intelligent pour mieux vous entraîner

Découvrez mes applications préférées pour méditer à la maison