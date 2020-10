Ce mélangeur portatif rechargeable est pratique et facile d’entretien

Vous avez envie d’un petit shake ou d’une boisson revigorante sur le pouce? Voici le Blendjet, un mélangeur portatif qui nous permet en deux temps trois mouvements de se faire des boissons sans tracas.

Que ce soit pour faire des daiquiris, des purées pour bébé ou des “shakes’’, c’est souvent bien pratique d’avoir un mélangeur à la maison. Ce qui l’est moins cependant, c’est l’entretien et l’espace qu’il demande.

C’est pourquoi le mélangeur portatif BlendJet 2 a été conçu; il est petit, autonettoyant, mais surtout, très puissant pour sa taille.

Petit, mais rapide et efficace

Difficile de croire qu’un mélangeur rechargeable peut être assez puissant pour briser la glace, mais c’est bel et bien ce que nous offre le BlendJet One.

Avec ses lames à six dents en acier inoxydable et son puissant moteur, il est conçu pour être autant, sinon plus efficace qu’un mélangeur régulier.

Nous n’avons qu’à choisir un liquide, y mettre les ingrédients préalablement coupés et appuyer sur démarrer pour obtenir une mixture lisse en moins de 40 secondes!

Des recettes originales sont disponibles sur le site web de BlendJet One ainsi que dans le groupe Facebook de la compagnie.

Si l’on veut, on peut également se procurer des smoothies prêts à mélanger JetPack disponible sur le site du BlendJet One. La compagnie propose aussi une très longue liste de recettes à essayer avec notre mélangeur.

Un filtre pour retenir les excès de pulpe a aussi été intégré au couvercle afin d’obtenir un mélange plus homogène.

C’est un moyen pratique pour rapidement préparer des portions individuelles au quotidien!

Un mélangeur portatif autonettoyant

Le BlendJet 2 est vraiment facile à entretenir. Nous n’avons qu’à mettre un peu d’eau ainsi qu’une goutte de savon à vaisselle et à appuyer sur démarrer pour qu’il se nettoie tout seul.

Il est entièrement démontable pour pouvoir le nettoyer plus en profondeur.

De plus, le BlendJet One a été pensé pour entrer dans les porte-gobelets des voitures si l’on veut le transporter avec nous au quotidien. La dragonne intégrée au couvercle facilite également son transport pendant les sorties et les voyages.

Le BlendJet One est offert en 11 couleurs différentes, donc peut vraiment satisfaire à tous.

L’autonomie de la batterie est d’environ 8 à 12 tasses par recharge. La recharge se fait par port USB et prend entre 1 à 3 heures pour se faire.

Le mélangeur portatif BlendJet One se vend environ 110$ mais est régulièrement en rabais, donc c’est à surveiller de très près! C’est sans compter que vous pouvez avoir 10% de rabais en utilisant le code promo: Francois10.

En savoir plus ou acheter le BlendJet