Trousse techno: 15 trucs pour être le plus efficace possible en télétravail

Ma trousse techno pour être le plus efficace possible en télétravailous faites du télétravail par choix ou par obligation? Vous souhaitez être le plus efficace possible pour offrir le meilleur de vous-même? Retrouvez ici des produits technos qui peuvent grandement nous aider en situation de télétravail.

Nicolas Duvernois, entrepreneur québécois derrière Pur Vodka, m’a invité à participer à son livre: Réussir son télétravail.

Le livre: Réussir son télétravail, réunit des conseils et astuces d’experts.

C’est avec grand plaisir que j’ai répondu à l’appel alors que je clôture son bouquin avec un chapitre sur les objets technos qui peuvent nous aider en télétravail.

Je vous invite fortement à lire le livre pour avoir d’autres conseils en tout genre de différents experts québécois, mais je souhaite vous donner ici un aperçu de ce que j’y propose.

Ainsi, je dresse un top 15 des produits technos, applications et services qui peuvent grandement nous aider pour le télétravail.

1- Des solutions de protection pour éviter la fraude en ligne

Travailler de la maison peut encourir des risques supplémentaires pour nos appareils. Après tout, on s’en sert pour notre utilisation personnelle, mais surtout pour le travail.

Téléchargement de films illégaux dans des zones grises du web, sites de commerce électronique douteux, liens vers de la pornographie gratuite, et j’en passe. Les risques qu’un ordinateur soit infecté sont grands, très grands.

Vous guider vers tout ce que vous devriez mettre dans votre téléphone, tablette et ordinateur pour bien vous protéger pourrait faire l’objet d’un livre tellement il y a à dire. Dans la vie de tous les jours, mais surtout en télétravail, un antivirus, un gestionnaire de mots de passe, un VPN, un Wifi protégé et plus doivent absolument faire partie de votre boîte à outils.

Afin que vous soyez bien protégé, je vous ai préparé un kit antifraude sur mon site fraudeweb.com. Que ce soit pour vous, un membre de votre famille ou votre entreprise, la sécurité web est une priorité absolue.

2- Travailler debout avec un bureau ajustable

Un bureau ajustable est selon moi indispensable. Depuis des années, c’est primordial d’en fournir à mon équipe chez francoischarron.com.

Travailler de longues heures assises peut faire en sorte que l’on développe des maux de dos et ça ne favorise pas une bonne circulation sanguine.

Ergonofis offre des bureaux ajustables et des articles ergonomiques élégants.

En optant pour un bureau ajustable, non seulement on s’assure de toujours l’avoir à la bonne hauteur lorsqu’on est assis, mais surtout on peut se lever pour travailler debout.

Développer une habitude où l’on travaille en alternance debout / assis est ainsi de mise.

On retrouve plusieurs options de bureaux ajustables que ce soit les modèles de chez IKEA ou la solution québécoise d’Ergonofis notamment.

3- Travailler avec deux écrans

Vous viendriez dans les bureaux de francoischarron.com et vous verriez que tout le monde travaille impérativement avec 2 écrans, voire même 3 par ordinateur.

C’est simple, ça rend le travail tellement plus efficace!

On n’a pas besoin de cliquer toutes les 3 secondes pour ouvrir et fermer une fenêtre. On met son document de travail d’un côté, un navigateur web ou nos courriels de l’autre et on accentue grandement notre productivité.

Bien important aussi de les mettre égaux et à la bonne hauteur des yeux tout en gardant une distance d’environ 70 cm pour ne pas être trop près des yeux.

4- Un clavier ergonomique pour éviter les douleurs quand on tape

Le clavier est forcément pour la plupart l’élément central de notre travail devant un ordinateur.

On tape pas moins de 6000 touches par jour!

Un clavier mal ajusté peut encourir des douleurs aux mains et aux poignets.

Le clavier Ergo Pro se sépare en deux parties pour permettre une meilleure position à l’ordinateur.

C’est pour cette raison qu’il existe des claviers ergonomiques qui vont optimiser la position de nos mains pour éviter que l’on développe des tendinites ou autres problèmes connexes.

5- Garder le focus avec des bruits de fond

Travailler de la maison n’est pas toujours évident et on peut perdre le focus.

Pour s’isoler et se détendre, il existe des applications telles que Noisli qui vont nous permettre d’écouter des bruits de fond apaisants.

Pluie, vent, oiseaux, vagues, autant de sons qui nous vont nous détendre et maintenir notre attention sur la tâche à accomplir.

6- Un casque d’écoute à réduction de bruit pour rester concentrer

On reste dans les sons et pour pleinement être dans sa bulle et ne pas être distrait par les bruits ambiants, il existe des casques d’écoute spécialement conçus pour réduire ces fameux bruits.

Il y a évidemment de nombreux écouteurs à isolation ou réduction du bruit ambiant dont l’efficacité varie selon le budget que l’on est prêt à y mettre.

Avec la réduction de bruit des WH-1000XM4, plongez totalement dans votre bulle musicale.

Mon coup de cœur personnel est le casque WH-1000 XM4 de Sony. Oui, il est dispendieux, mais Bon Dieu que sa technologie de réduction de bruit est efficace.

Super confortable, on peut travailler avec ça sur la tête pendant des heures sans jamais sentir d’inconfort.

7- Avoir plus d’énergie avec une lampe de luminothérapie

Qui dit télétravail, dit travail à l’intérieur. Selon où se trouve notre espace de travail, nous n’avons pas nécessairement une grande exposition aux rayons du soleil.

Ces rayons rechargent pourtant nos batteries!

Opter pour une lumière de luminothérapie nous aide donc à rehausser notre niveau d’énergie et par le fait même notre efficacité au travail.

Les modèles Lucent d’HappyLight et ceux de Circadian Optics ont notamment faits leurs preuves.

8- Commencer la journée du bon pied avec un réveil en douceur

Se réveiller du pied gauche peut ruiner l’efficacité de notre journée. Bien souvent, c’est en se réveillant en phase de sommeil profond qu’on va avoir du mal à être de bonne humeur et être efficace durant la journée.

Pour éviter un réveil brutal de notre cadran à une heure une bien précise, il existe des appareils qui vont nous réveiller progressivement ou dans un intervalle où l’on est en sommeil léger.

Une lampe simulant le soleil ou certaines montres intelligentes peuvent nous réveiller en douceur.

Une première option est d’opter pour une lumière de chevet qui simule le soleil. On met une alarme par exemple à 7h am, puis la lampe va elle progressivement s’illuminer quelques minutes avant pour nous réveiller en douceur naturellement.

La deuxième option est de se tourner vers une montre intelligente qui intègre le réveil en phase de sommeil léger. On détermine la période de temps où l’on veut être réveillé, puis lorsque nous sommes en sommeil léger durant cette période, la monte vibre et nous réveil.

9- L’équipement pour appel vidéo optimal

Le télétravail nous impose d’utiliser une plateforme d’appel vidéo. Que ce soit Zoom, Teams, Skype, Webex, Hangouts ou autres. Seulement, il faut mettre toutes les chances de notre bord pour que ça fonctionne bien.

Le premier truc est de connecter notre ordinateur à notre routeur à l’aide d’un câble RJ45 que l’on peut acheter même à la quincaillerie. Contrairement au Wifi, nous aurons bien moins de chance de perdre la connexion ou que celle-ci soit chancelante.

Le deuxième si vous voulez épater la galerie est d’avoir un bon éclairage dirigé vers son visage. On peut s’inspirer des influenceurs et journalistes en utilisant un anneau lumineux DEL. Choisissez-en un qui vient avec un petit trépied ajustable.

Neewer et Kodak en proposent notamment des modèles intéressants.

Enfin, utilisez des écouteurs! Le son de vos haut-parleurs d’ordinateur peut créer un écho ce qui est très désagréable pour les autres personnes dans l’appel.

Personnellement, j’utilise des écouteurs boutons de la compagnie 1More qui offre une excellente autonomie de batterie de 20 heures. Bref, pas de panique qu’ils lâchent durant un appel.

10- Un routeur ou un prolongateur pour avoir un bon réseau partout

Vous avez toujours le routeur que votre fournisseur d’internet vous a prêté il y a 5 ou 6 ans? Ce dernier ne performera pas aussi bien que des routeurs plus récents adaptés à la réalité d’aujourd’hui.

C’est sans compter que ces vieux routeurs n’ont pas toujours une excellente portée.

Bref, opter pour un routeur neuf vous sauvera bien des tracas surtout si vous avez plusieurs appareils connectés à la maison. TP-Link propose notamment des routeurs adaptés aux grandes familles.

Un nouveau routeur ou un prolongateur de réseau peuvent aider votre internet sans fil.

Sinon, on peut aussi opter pour un prolongateur de réseau qui va nous permettre d’amplifier le réseau existant afin d’atteindre des pièces qui captent peut-être moins bien le réseau.

Attention cependant à ne pas tomber dans les produits miraculeux que l’on voit sur Facebook. Tournez vous vers des marques de confiances telles que TP-Link, D-Link, Linksys et Netgear.

11- Une imprimante qui se fondra dans le décor

Dans le cadre de notre travail, on va être appelé parfois à devoir imprimer des documents. Seulement, on n’a pas nécessairement envie d’en acheter une à la maison. Avouons-le, c’est laid en maudit une imprimante!

J’ai cependant découvert pour la première fois de ma vie une imprimante que je ne suis pas gêné d’avoir dans ma déco.

Une fois refermée, l’imprimante Tango X a des airs de livres ou dictionnaires.

L’imprimant Tango de HP est très simpliste et le modèle Tango X vient avec un recouvrement qui lui donne une allure de dictionnaire. On met ça sur une bibliothèque et ça passe ni vu ni connu!

La Tango nous permet d’imprimer à partir de notre ordinateur, tablette, téléphone intelligent et même des documents à partir de Google Drive, Dropbox ou même Facebook.

12- Un elliptique pour s’entrainer en travaillant

On a beau avoir un bureau ajustable tel que mentionné précédemment, il reste qu’on ne bouge pas beaucoup en télétravail.

Il existe néanmoins un petit elliptique que l’on peut mettre sous notre bureau!

Le Cubii Jr se glisse facilement en dessous d’un bureau de travail pour bouger en travaillant.

Muni de roues, on peut trimballer le Cubii Jr sous notre bureau ou devant notre sofa.

Ainsi, on peut pédaler et s’activer un peu tout en restant assis!

13- Une application pour organiser les tâches à faire

La communication entre collègues est l’un des plus grands défis du télétravail. Comment partager des tâches, suivre des projets et travailler en équipe quand tout le monde est chez soi?

Il existe des applications et programmes pour nous aider à garder le cap sur des projets communs ou des tâches à partager.

Chez francoischarron.com on utilise depuis longtemps l’application Trello qui est disponible autant sur ordinateur, tablette que téléphone intelligent.

Organisez facilement votre travail d’équipe avec l’application Trello.

On y crée des tableaux dans lesquels on peut ajouter des colonnes pour chacun de nos projets. Dans ces colonnes, on y met les tâches à faire et assigner les personnes qui en sont responsables.

14- Des applications pour relaxer et faire des pauses

En télétravail, on va parfois être obnubilé par notre écran alors que nous n’avons plus la distraction de notre collègue qui vient nous parler par exemple.

C’est niaiseux, mais ces petites interventions ont un effet bénéfique pour nos yeux, car on prend une pause de notre écran.

Il est important aussi de se lever et marcher à l’occasion pour bouger un peu.

Également, prendre un moment pour se détendre nous aidera pour le reste de la journée.

Trois applications peuvent nous aider à faire ces trois types de pauses.

Eyecare 20 20 20 nous aide à prendre des pauses pour nos yeux, Outstanding à nous rappeler de nous lever, alors que RespiRelax+ nous donnera de petites séances de respiration pour nous détendre.

15- Réduire l’exposition à la lumière bleue

Enfin, il faut se rappeler que nos écrans projettent tous de la lumière bleue. Cette lumière stimule notre cerveau et déstabilise notre production de mélatonine ce qui va perturber notre sommeil.

La plupart de nos téléphones et tablettes ont une fonction dans les paramètres d’affichage pour limiter la lumière bleue.

Pour notre écran d’ordinateur, il vaut mieux avoir des lunettes avec un filtre de lumière bleue.

