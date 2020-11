Fermeture de Samsung Cloud : quoi faire pour ne pas perdre ses données

Samsung a récemment annoncé mettre un terme à son option de stockage en nuage appelée Samsung Cloud. Dès le 30 juin 2021, toutes nos données qui y sont sauvegardées seront supprimées et les fonctions Gallery Sync et stockage de fichiers ne seront plus pris en charge.

Habituellement, on conseille de faire des sauvegardes automatiques du contenu de notre téléphone ou de notre tablette pour éviter de perdre toutes nos données si jamais il leur arrivait quelque chose.

Dans ce cas-ci, il faut plutôt faire une copie de la sauvegarde, et pour se faire, Samsung propose Microsoft OneDrive, son partenaire depuis déjà un petit moment.

C’est la fin pour le Samsung Cloud, dont toutes les données seront supprimées d’ici la mi-2021.

Un processus de fermeture déjà enclenché

À l’heure d’écrire ces lignes, il n’est déjà plus possible pour un utilisateur de s’inscrire à Samsung Cloud. Dès le 1er avril 2021, on ne pourra plus synchroniser de nouvelles photos, vidéos, ni aucun autre fichier.

Finalement, dès le 30 juin 2021, toutes les données restantes sur la plateforme seront définitivement supprimées.

La solution, c’est de tout migrer vers OneDrive, le service de stockage de Microsoft. D’ailleurs, Samsung propose une solution de migration facilité pour éviter que les utilisateurs ne se cassent trop la tête.

Évidemment, tous les membres premium se feront rembourser leur dernier mois de paiement une fois le processus enclenché.

Samsung a mis en place une solution de migration facilitée pour le transfert de nos données vers OneDrive.

Comment déplacer son contenu du Samsung Cloud à OneDrive

Plus vite on décide de transférer nos données d’une plateforme de stockage à une autre, plus le processus est facile. Pour y arriver, il faut simplement:

Ouvrir Samsung Cloud ou l’application Galerie. Sélectionner le menu Associer à OneDrive et attendre la fin du téléchargement.

Pour voir les données synchronisées et s’assurer qu’elles y sont toutes, il faut:

Télécharger l’application OneDrive depuis le Google Play Store et l’ouvrir. Sélectionner Fichiers, puis Images et finalement Galerie Samsung.

Alors que certains pays comme la France et les États-Unis ont déjà l’option de migration simplifiée, le Canada y aura seulement accès à partir du 1er décembre 2020.

