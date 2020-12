Noël virtuel: Idées de jeux pour vos partys des fêtes en Skype, Zoom, Messenger et cie.

Envie d’organiser quelque chose de différent que les habituels 5 à 7 pour votre party de Noël? L’équipe de Francoischarron.com vous propose cinq jeux virtuels variés qui peuvent très bien se faire sur Zoom, Skype, Messenger ou sur toute autre plateforme que vous préférez.

Cette année, covid-19 oblige, le traditionnel Noël en famille est plutôt remplacé par des réunions virtuelles sur les diverses plateformes de vidéoconférence.

Ce n’est pas parce que les fêtes se déroulent à distance cette année qu’elles doivent forcément être froides et tristes, au contraire. C’est le moment de faire preuve de créativité et de convivialité!

Les classiques « Je n’ai jamais… » ou « Qui est le plus… »

C’est le genre de jeu auquel on s’adonnait davantage lorsque l’on était adolescent, mais c’est sans doute le plus facile à faire à distance et en vidéoconférence.

Chacun son tour, un joueur dit quelque chose qu’il n’a jamais fait, et si ce n’est pas le cas des autres, ils boivent une gorgée d’alcool ou font une conséquence.

Pour l’autre version, à tour de rôle, quelqu’un partage une question qui commence par « qui est/a le plus… » et chaque participant pointe du doigt la personne qui correspond le plus à la phrase selon lui.

À la base, il s’agit de jeux d’alcool, mais rien ne nous empêche de changer les règles pour rendre le tout plus convivial. Par exemple, la personne avec le plus de votes doit raconter un secret, faire une gageure ou la pire grimace, etc.

C’est l’occasion de se remémorer des anecdotes ou encore d’en apprendre davantage sur des membres de notre famille qui sont habituellement plus privés.

L’osti de jeu, un incontournable québécois

Pas étonnant que L’osti de jeu soit aussi populaire dans les familles québécoises depuis plusieurs années puisque c’est un jeu d’associations d’idées 100% de chez nous.

Résultat: un grand nombre de ménages possède au moins le paquet de cartes original à la maison, ce qui fait de lui le candidat parfait pour être joué en vidéoconférence.

Il suffit qu’un participant désigné commence la partie en tirant une carte noire, qu’il lit à tout le monde pour que chacun choisisse la carte rouge qu’il considère la plus drôle en association à la noire, et la montre devant sa caméra.

Effectivement, de cette manière, on sait qui a choisi quelle carte, mais ça ne rend pas le jeu moins drôle au contraire! Les vrais amateurs en prendront le même plaisir qu’à l’habitude!

Jouer sans matériel à Loup Garou

Comme c’est le cas pour L’osti de jeu, Loup Garou, c’est un incontournable! Les chances qu’au moins un membre de la famille sache y jouer sont assez élevées, mais les règlements sont très faciles à trouver en ligne si ce n’est pas le cas.

On n’a besoin d’aucun matériel pour y jouer. Le maître du jeu attribue le rôle de chacun des participants par message privé puis guide l’histoire comme dans la version régulière.

Quand le village s’endort, tout le monde peut soit baisser son écran ou tourner le dos à la caméra, puis chacun son tour, chaque personnage se réveille et intervient en mimant, par exemple.

Codenames, un jeu en ligne 100% gratuit

Vous connaissez peut-être le populaire jeu d’association d’idées Codenames, où chaque chef d’équipe doit faire deviner toutes ses cartes-mots en créant des associations d’idées.

Évidemment, tout ça sans que l’autre équipe les devine ou identifie ses propres mots en premier.

Bien que le jeu existe physiquement, on trouve aussi une version en ligne entièrement gratuite qui a été développée pour permettre aux équipes de s’affronter facilement comme s’ils étaient autour d’une table.

Chacun n’a qu’à l’ouvrir sur un autre appareil ou dans un onglet différent pour jouer tout en étant connecté à la plateforme de vidéoconférence en famille!

Et pourquoi pas une « escape room » virtuelle?

Ce n’est pas la première fois qu’on parle de l’entreprise de Québec Défi-Évasion, puisque cette dernière des « escape room » à faire à partir de chez soi à distance entre amis.

On peut former un groupe qui va jusqu’à 6 personnes, et alors que l’équipe de chez Défi-Évasion suggère que chaque membre se procure le jeu de son côté, rien ne nous empêche de nous connecter ensuite via une application comme Skype ou Zoom pour pouvoir voir, discuter et échanger sur les solutions des énigmes.

Trois nouveaux défis à faire chez soi ont récemment été lancés, dont un à la thématique de Noël parfait pour notre party de famille à distance!

On achète les jeux directement à partir de leur site internet moyennant un coût de 17.50$.