Galaxy Tab A7: le meilleur choix de tablette abordable Android ?

Vous cherchez une tablette pour votre enfant ou principalement pour vous divertir? La Galaxy Tab A7 de Samsung pourrait bien convenir à vos besoins sans coûter aussi cher que des modèles haut de gamme.

« Vous » regardez pour une tablette, vous avez assurément regardé du côté des iPad, puisque c’est généralement le premier appareil dans ce marché que l’on regarde.

Cependant, si on préfère le monde Android, de nombreux choix s’offrent à nous. Certains plus dispendieux que d’autres.

La Galaxy Tab S7+ par exemple est assurément l’une des meilleures tablettes Android sur le marché, mais coûte quand même plus de 1000$.

Un prix qui dépasse peut-être l’utilisation que l’on compte en faire que ce soit pour simplement nous divertir ou pour notre enfant.

Si tel est le cas, la Galaxy Tab A7 pourrait s’avérer un choix bien plus intéressant à 329$.

La tablette Galaxy Tab A7 de Samsung est un choix abordable intéressant.

Une très bonne tablette pour une utilisation de base

Si la principale utilisation que nous comptons faire d’une tablette est pour surfer sur le web, consulter nos courriels et nous divertir avec de petits jeux et des émissions en ligne, nous n’avons pas besoin de dépenser une fortune sur la tablette de luxe.

La Galaxy Tab A7 vise justement un public plus général si l’on peut dire.

Certes, on ne retrouve pas les composants de haute pointe d’autres modèles, mais elle fait essentiellement très bien le travail.

La Galaxy Tab A7 est un bon choix si on cherche simplement à se divertir avec sa tablette.

L’écran de 10,4 pouces est de qualité, comme sur tous les produits Samsung.

Les 3 Go de mémoire vive n’offrent peut-être une aussi grande rapidité, mais on ne s’en plein pas nécessairement.

Des jeux plus gros et énergivores peuvent en arracher un peu, mais si on n’est pas regardant là-dessus, il n’y a pas de problème.

L’appareil photo de 8MP à l’arrière n’est pas génial, mais bien souvent notre téléphone intelligent a un meilleur capteur, donc on n’a pas nécessairement besoin d’avoir un bon appareil photo sur notre tablette.

Au niveau de la batterie, elle va grosso modo nous durer environ 2 jours, tout dépend de l’utilisation que l’on fait. Jouer à des jeux pendant plus de 3-4 heures cependant va drainer pas mal la batterie.

Enfin, on retrouve un modèle avec 32 Go de mémoire et un autre de 64 Go de mémoire. Ça peut être faible, mais nous avons toujours la possibilité d’étendre le stockage à l’aide d’une carte micro SD jusqu’à 1 To.

La Galaxy TAb A7 est mince, légère et donc pratique à trimballer.

Un choix logique pour une tablette Android

La Galaxy Tab A7 ne contentera pas les grands amateurs de technologies friands de puissances et des meilleurs composants. Et c’est parfait, puisqu’elle n’est pas destinée pour ces gens.

Cette tablette s’adresse davantage aux enfants pour les divertir ou aux plus grands qui n’ont peut-être pas d’ordinateur et qui veulent exécuter des tâches plus générales avec un appareil plus gros que leur téléphone intelligent.

À 329$ pour le modèle de 32Go de stockage et 399$ pour celui avec 64Go de stockage, ça demeure un choix très intéressant si l’on répond au profil à qui s’adresse cette tablette.

En savoir plus sur la tablette Galaxy Tab A7 de Samsung

Acheter en ligne une tablette Galaxy Tab A7 avec 32 Go

Acheter en ligne une tablette Galaxy Tab A7 avec 64 Go