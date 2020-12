Cette tablette à iPad nous aide à dessiner confortablement

Découvrez la Sketchboard Pro, l’accessoire pratique pour tous ceux qui dessinent quotidiennement avec un iPad, iPad Air ou iPad Pro.

Que l’on soit un dessinateur professionnel ou amateur, on est souvent porté à utiliser un iPad pour les faires. Ce n’est cependant pas très pratique, car l’épaisseur de la tablette vient créer une tension dans le poignet, ce qui est fatigant lorsqu’on travaille longtemps.

C’est le problème qu’ont voulu régler les créateurs de la tablette à dessin Sketchboard Pro. Ils ont conçu une tablette pour y intégrer un iPad, afin de faciliter la vie des dessinateurs.

Moins de tension lorsqu’on dessine sur l’iPad

Qui aurait cru qu’on aurait besoin d’une tablette à tablette? C’est un accessoire bien simple, mais pratique pour ceux qui passent leurs journées à dessiner.

Avec une dimension totale de 19,5 pouces sur 17 pouces, elle dispose d’une cavité aimantée au centre pour y insérer un iPad. Dès qu’il y est, l’aimant le maintien solidement en place pour l’empêcher de tomber.

La Sketchboard Pro au fini noir mat est vraiment tout ce qu’il y a de plus simple comme accessoire

La très large bordure de la Sketchboard Pro nous permet de dessiner sur une surface plane, comme lorsqu’on dessine sur une feuille. Cela procure donc aux dessinateurs un appui solide, plus de stabilité et une plus grande précision, partout où ils dessinent.

De plus, le fait de dessiner sur une surface plane prévient les tensions au niveau du poignet ce qui nous permet de travailler plus longtemps.

Une tablette à dessin pratique pour travailler

Un petit espace pour mettre un crayon tactile y est intégré, donc plus besoin de chercher où le déposer lorsqu’on a très peu d’espace pour travailler.

La tablette est munie d’une patte rabattable dans chaque coin pour nous permettre de l’utiliser autant pour des portraits que pour des paysages. Grâce à sa solidité, on peut également décider de rabattre les quatre pattes afin de s’appuyer contre une table ou contre ses jambes.

Peu importe notre position, la Sketchboard Pro reste stable et solide.

Quels modèles d’iPad sont compatibles avec le Sketchboard Pro?

À l’exception des iPad Mini, pratiquement tous les modèles d’iPad pouvant utiliser l’Apple Pencil sont compatibles avec le Sketchboard Pro, soit:

iPad 6e et 7e génération

iPad Air 3e génération

iPad Pro de 9,7 pouces

iPad Pro de 10,5 pouces

iPad Pro de 11 pouces de 1re et 2e génération

iPad Pro de 12,9 pouces de 1re, 2e et 3e génération

On peut par ailleurs recharger notre iPad grâce à un petit trou prévu à cet effet, ce qui est bien pratique lorsqu’on travaille longtemps dessus.

Les deux caméras ainsi que les haut-parleurs sont également fonctionnels lorsque l’iPad est dans la tablette à dessins.

La Sketchboard Pro est actuellement en prévente au coût de 80$ US et elle devrait être officiellement lancée au courant du mois de septembre au coût de 120$ US.

En savoir plus et acheter en ligne une Sketchboard Pro

