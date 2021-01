Les virus et malwares les plus répandus sur ordinateur et mobile en début 2021

L’entreprise de cybersécurité Check Point a publié un rapport des virus, malwares et logiciels malveillants les plus répandus pour le mois de décembre 2020. De quoi avoir une idée des menaces informatiques les plus populaires en ce début 2021.

2021 s’annonce encore une année de télétravail et de grande connectivité avec nos appareils que sont nos ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes.

Avec toujours plus de gens connectés, le bassin de proies potentielles s’agrandit pour les fraudeurs et pirates informatiques qui continuent sans relâche leurs efforts pour nous piéger.

La prudence est toujours de mise ainsi qu’adopter des solutions de protection pour se défendre face à ces pièges.

Dans le but de nous tenir au courant des menaces les plus répandues, la firme de cybersécurité Check Point a publié un rapport des menaces les plus virulentes lors du mois de décembre 2020.

Emotet encore au sommet des menaces

À l’automne 2020, Check Point avait publié un rapport similaire sur les 10 virus les plus virulents et répandus. Le virus Emotet était alors au 1er rang du palmarès et ce dernier a continué d’y trôner en décembre 2020.

Pour rappel, Emotet est un virus qui s’est popularisé en même temps que l’éclatement de la crise de la Covid-19, alors que des pirates tentent de nous hameçonner via des courriels à l’effigie de la santé publique de différents pays.

Ce dernier cherche non seulement à voler nos informations personnelles, mais peut aussi agir comme rançongiciel en plus de devenir une porte d’entrée pour d’autres virus.

Près de 7% des organisations dans le monde ont été victime d’Emotet selon Check point, alors que 100 000 tentatives d’hameçonnages ont été envoyées par jour.

Le top 10 des virus les plus répandus

Bien qu’il s’agisse d’un rapport pour le mois de décembre 2020, il va de soi que celles-ci demeurent tout aussi grandes en ce début 2021.

Ainsi, Check Point a identifié ces virus comme étant les 10 menaces les plus répandues :

Emotet : voir ci-haut les détails. Trickbot: Un cheval de Troie bancaire qui a affecté 4% des organisations dans le monde. Formbook: Un virus qui collecte les informations d’identification, collecte des captures d’écran, enregistre les frappes et exécute des fichiers. Dridex: Un cheval de Troie propagé via une pièce jointe dans des courriels qui envoie des informations à des serveurs distants. XMRig: Un logiciel malveillant cherchant à voler la cryptomonnaie. Qbot: Un cheval de Troie bancaire propagé dans des courriels qui cherche à voler les identifiants bancaires des utilisateurs. Hiddad: Un logiciel malveillant de publicité sur Android. RigEK: Un virus qui exploite des failles dans les plug-ins tels que Flash, Java et Internet Explorer notamment. Ramnit: Un cheval de Troie bancaire qui cherche à voler les identifiants bancaires des utilisateurs ainsi que les témoins de session et les données personnelles. Glupteba: Une porte dérobée qui permet à quelqu’un d’accéder à notre appareil.

La vigilance est donc toujours de mise, surtout au niveau des courriels alors qu’il est primordial de regarder l’expéditeur du dit courriel pour se faire une idée de sa véracité.

Analyser le courriel, un hyperlien ou une pièce jointe avec le site gratuit Virus Total demeure une précaution à faire, mais avoir une solution de protection demeure toujours l’ultime prévention.

