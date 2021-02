Comment désactiver les applications en arrière-plan sur Windows 10 et économiser de la batterie

Retrouvez comment désactiver des applications inutiles qui roulent et s’exécutent en arrière-plan sur Windows 10. Un moyen simple et rapide d’économiser un peu de batteries de son ordinateur portable.

Lorsqu’on a un ordinateur portable et que l’on n’a pas accès à une prise de courant proche, on cherche plusieurs moyens d’économiser de la batterie pour que celui-ci nous dure le plus longtemps possible.

On diminue la luminosité, on ferme des fenêtres inutiles ou bien on active le mode d’économie d’énergie.

Un autre moyen simple auquel on ne pense pas est de désactiver les applications qui roulent en arrière-plan.

On ne se rend pas compte, mais plusieurs applications sur notre ordinateur sont en attente continue d’informations, que ce soit notre localisation ou bien des mises à jour et des notifications à nous faire parvenir.

Ce principe est le même que sur nos téléphones intelligents alors que des applications continuent de s’exécuter en arrière-plan même si on ne l’utilise pas. Cela permet, en autre, que le contenu soit à jour lorsqu’on fini par l’ouvrir.

S’il est possible de désactiver des applications en arrière-plan sur son téléphone Android et son iPhone, il est tout aussi possible de le faire sur son ordinateur roulant avec Windows 10.

Étapes pour désactiver les applications en arrière-plan sur Windows 10

Lorsqu’on se rend dans les paramètres des applications en arrière-plan sur Windows 10, c’est ridicule de voir le nombre d’applications souvent inutiles qui s’exécutent en arrière-plan.

On peut rapidement en désactiver des dizaines ce qui aidera quelque peu les performances de notre ordinateur et nous permettra d’économiser un peu de batteries.

Ainsi, pour désactiver des applications en arrière-plan sur Windows 10, il faut:

Cliquer sur le menu: Démarrer (icône de Windows) Aller dans les Paramètres Sélectionner l’option: Confidentialité Aller dans l’onglet: Applications en arrière-plan Désactiver la fonction: Permettre l’exécution d’applications en arrière-plan Ou désactiver les applications que l’on ne veut pas qu’elles s’exécutent en arrière-plan

Voici comment désactiver les applications qui s’exécutent en arrière-plan sur un ordinateur avec Windows 10.

Un truc simple pour optimiser votre PC ou le rendre plus rapide

Un truc simple pour accélérer l’ouverture de son ordinateur PC

Comment vider automatiquement la corbeille de son ordinateur sur Windows 10