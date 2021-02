Tout savoir sur la nouvelle formation maintenant offerte chez Votresite.ca!

L’équipe de Votresite.ca ajoute une nouvelle corde à son arc et offre dès maintenant une formation en plusieurs niveaux pour vous aider à créer et opérer une page Facebook pour votre entreprise histoire de bien la promouvoir.

De nos jours, le marketing web, spécialement celui que l’on fait sur les réseaux sociaux, est d’une importance capitale.

Depuis 2010, Votresite.ca a la mission de venir en aide aux entrepreneurs québécois en leur offrant tous les outils nécessaires pour gérer eux-mêmes leur marketing sur le web. Le volet formation s’inscrit donc parfaitement dans sa philosophie et dans son champ d’expertise qui l’a fait connaître.

Les formations sur les Pages Facebook se donnent en 4 étapes, du niveau préparatoire à avancé.

Quatre niveaux différents selon vos besoins

La formation de Votresite.ca est offerte à tous, pas seulement à ses membres. Si vous êtes un entrepreneur et voulez explorer cet aspect important du marketing web, vous pouvez vous inscrire.

Vous pouvez le faire au nombre de cours que vous souhaitez. Par exemple, si vous avez plus de connaissance, c’est possible de commencer directement par un niveau plus avancé. À ce jour, quatre niveaux sont offerts selon votre expertise :

Niveau préparatoire – Comment créer une Page Facebook

Niveau 1 – Comment bien faire la promotion de votre entreprise avec votre Page Facebook

Niveau 2 – Rejoindre votre clientèle et agrandir votre audience avec Facebook

Niveau 3 – Comment annoncer avec le Gestionnaire de publicité Facebook

Chacun des paliers est une formation à part entière donnée de 10h à 14h30 avec une heure de pause pour dîner.

Chacun des cours comporte un bloc de théorie et une partie pratique pour tester vos connaissances ainsi qu’une période de questions à la fin de la journée.

Petit conseil, assurez-vous de bien vérifier le matériel requis et une connexion internet adéquate pour être capable de suivre sans tracas toutes les activités.

La formation est offerte par Anik Dessureault, certifiée, adjointe en marketing numérique Facebook.

Une formation de qualité offerte par une experte

Tous les cours sont donnés via Zoom par Anik Dessureault, la coach marketing de Votresite.ca, qui est également adjointe en marketing numérique Facebook.

C’est aussi la directrice générale d’IDEOpicto inc. une prolifique entreprise d’ici dont les produits ont été traduits en sept langues et sont distribués partout au pays et à travers l’Europe.

Chaque niveau coûte 495$ pour les 3h30 de la formation, sauf en ce qui concerne l’étape préparatoire qui est plutôt d’une valeur de 395$.

La bonne nouvelle, c’est que j’ai un super code promo pour vous : FRANCOIS40, qui vous permet d’économiser pas moins que 40% sur cette belle offre!

C’est un rabais exclusif aux lecteurs de Francoischarron.com, puisqu’habituellement, seuls les membres de Votresite.ca peuvent en bénéficier.

C’est une excellente raison de sauter sur l’occasion et de faire briller votre Page Facebook d’entreprise!

Surtout, n’oubliez-pas de garder l’œil ouvert, parce que l’offre des cours va s’allonger dans les mois à venir.

En savoir plus sur la nouvelle offre de formation de Votresite.ca

