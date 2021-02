Comment désactiver les notifications de sites web sur le navigateur Chrome

Vous avez des notifications de sites web sur le navigateur web Chrome et cherchez comment les désactiver? Nous vous expliquons comment ici, alors que certaines de ces notifications sont parfois malveillantes.

Les notifications sont un puissant outil pour les applications et site web afin d’attirer notre attention et nous attirer sur leur plateforme.

On est habitué sur nos téléphones intelligents et nos tablettes, mais on en retrouve de plus en plus aussi sur nos ordinateurs et dans nos navigateurs web.

Lorsqu’on navigue sur le web, il n’est pas rare justement d’avoir une petite fenêtre apparaître pour nous inviter à nous abonner aux notifications du site afin de ne rien manquer de leurs dernières informations.

Que l’on accepte volontaire ou qu’on accepte par inadvertance, ces notifications peuvent parfois devenir fatiguant.

Surtout qu’il y a des sites moins honnêtes que d’autres qui cachent des liens malveillants dans ces dites notifications.

Voici un exemple de fausses notifications sur Chrome. Bien qu’on affiche McAfee, la notification est générée par un site blackwateragain.tw.

Étapes pour désactiver les notifications Chrome sur ordinateur

Chrome étant le navigateur le plus utilisé dans le monde, plusieurs sites ont créé des notifications pour celui-ci.

Ainsi, sur un ordinateur, pour désactiver les notifications d’un site sur Chrome, il faut:

Ouvrir Chrome Cliquer sur les trois petits points verticaux Aller dans: Paramètres Sélectionner l’onglet: Confidentialité et sécurité Appuyer sur: Paramètres des sites Aller dans: Notifications Cliquer sur les trois petits points à la droite du site autoriser Sélectionner l’option: Bloquer ou Supprimer

Voici comment désactiver les notifications de site web sur Chrome pour ordinateur.

Étapes pour désactiver les notifications Chrome sur téléphone intelligent

Sur un téléphone intelligent, on peut carrément désactiver les notifications de Chrome en général en se rendant dans les paramètres de notifications de notre téléphone.

Cependant, on peut aussi désactiver les notifications de sites précis comme sur un ordinateur.

Sur un téléphone intelligent ou une tablette Android, pour se désabonner d’une notification d’un site sur Chrome, il faut:

Ouvrir l’application Chrome Appuyer sur les trois petits points verticaux Aller dans l’onglet: Notifications Désactiver les notifications pour chacun des sites

Voici comment désactiver les notifications de site pour le navigateur Chrome sur Android.

Sur un iPhone, la technique est plus simple alors qu’il suffit d’empêcher les pop-ups de Chrome. Pour cela, il faut:

Ouvrir l’application Chrome Appuyer sur les trois petits points horizontaux Aller dans: Paramètres Peser sur: Paramètres de contenu Sélectionner: Bloquer les pop-ups Activer la fonction: Bloquer les pop-ups

Voici comment bloquer les pop-ups du navigateur Chrome sur iPhone.

