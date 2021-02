Facebook Login Alerts: des alertes Messenger en cas de connexions non reconnues

Outre les notifications par courriels, Facebook prévient aussi ses utilisateurs que leur compte a peut-être compromis par des alertes envoyées directement dans leur boîte de réception Messenger. Le destinataire? Facebook Login Alerts.

Depuis quelque temps, je me suis souvent fait poser la question à savoir s’il s’agissait d’un message légitime. Effectivement, c’est bien Facebook qui nous l’envoie.

En fait, il y a trois types d’alertes qui permettent de repérer les connexions non reconnues : les messages sur Messenger, celles envoyées directement sur Facebook ainsi que celles reçues par courriel.

Un aperçu du type de message envoyé depuis Messenger de la part de Facebook Login Alerts.

Faire attention aux faux comptes

Bien que Facebook soit bel et bien derrière les messages envoyés depuis le compte Facebook Login Alerts, ce n’est pas rare que des gens mal intentionnés essaient de tourner la situation en leur avantage.

Si jamais on a des doutes quant à la provenance du destinataire, on peut cliquer sur la mention Voir le profil qui figure juste en haut du premier message d’un nouveau contact.

La seule page qui devrait s’afficher à ce moment-là, c’est celle marquée d’un crochet bleu de vérification dont l’URL est https://www.facebook.com/FacebookLoginAlerts/.

C’est également possible de se rendre dans nos paramètres de sécurité et de connexion et de cliquer sur Renforcement de la sécurité. Si l’option Ne pas recevoir de notifications est cochée sous Messenger, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’une fausse alerte.

Finalement, si on doute et qu’on n’ose pas cliquer sur les liens qui accompagnent le message, on peut toujours aller vérifier les activités de connexion à notre compte Facebook sur notre ordinateur ou via l’application mobile.

De cette manière, on peut protéger notre compte en vérifiant les détails de l’appareil qui s’est connecté, ainsi que les actions qui ont été faites sur celui-ci et décider de déconnecter cet appareil de notre compte sans avoir à ne cliquer sur aucun lien.

Comment activer les alertes Messenger en cas de connexions non reconnues

Accédez à nos paramètres de sécurité et de connexion. Faire défiler la page jusqu’à la section Recevoir des alertes en cas de connexions non reconnues, puis cliquer sur Modifier. Choisir où recevoir les alertes, dans ce cas-ci sur notre compte de messagerie. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Comment activer les avertissements Messenger liés aux connexions suspectes.

Connexion non reconnue, et après?

Si, malheureusement, on se rend compte qu’il y a bel et bien une connexion qui ne provient pas de notre appareil, il faut la déconnecter sur le champ et changer son mot de passe Facebook le plus rapidement possible.

Évidemment, on veut se tenir loin de ce qui est trop facile à deviner. Idéalement, on choisit quelque chose qui est composé de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux.

Découvrez mes conseils pour choisir un bon mot de passe

C’est également une bonne idée d’activer l’authentification à double facteur pour renforcer davantage notre compte. Ainsi, on va recevoir recevrons un texto sur notre téléphone pour valider une connexion.

Comment activer l’authentification à double facteur sur Facebook pour protéger son compte

Nos choix: antivirus et suites de protection 2021

Voici comment savoir si notre compte Facebook a été piraté ou compromis