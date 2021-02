Comment activer la prévisualisation des pages sur Google Chrome mobile

La version mobile de Google Chrome pour Android comporte un paramètre caché qui permet de visualiser une page de contenu sans avoir à l’ouvrir dans un nouvel onglet.

Vous l’avez peut-être remarqué, mais dans mes chroniques, certains liens mènent vers d’autres pages d’informations ou de produits.

Normalement, lorsque l’on clique dessus, ce dernier s’ouvre dans un autre onglet et on doit jongler avec une multitude d’entre eux. Ça peut rapidement devenir mélangeant.

Il existe une fonction beaucoup plus simple de procéder : la prévisualisation des pages. En gros, il s’agit d’un panneau qui s’affiche par-dessus la page qu’on est en train de consulter.

Ça simplifie beaucoup la vie alors qu’on peut rapidement vérifier quelques informations et la quitter, ou plutôt décider d’envoyer la page dans son propre onglet si on en a besoin.

Comment activer la visualisation des pages sur Google Chrome mobile

Ouvrir d’abord le navigateur Chrome sur notre cellulaire ou notre tablette. Dans la barre d’adresse, taper l’URL chrome://flags. Écrire le mot ephemeral dans la zone de recherche apparue en haut de l’écran. Sous le paramètre appelé An ephemeral Preview Tab using the bottom sheet, sélectionner Enabled. Appuyer sur le bouton bleu Relaunch maintenant apparu en bas de l’écran.

Les étapes à suivre pour activer le paramètre de prévisualisation des pages.

Ce n’est pas plus compliqué que ça!

Une fois notre navigateur redémarré, on peut se rendre dans n’importe quelle page web, par exemple l’une de mes chroniques.

Si on aperçoit un lien interne, on appuie longuement sur celui-ci et on sélectionne l’option Prévisualiser la page.

Rapidement, on peut en voir le contenu sans affecter la lecture de la chronique d’origine. Une fois terminé, on n’a qu’à cliquer sur le X en haut pour qu’elle disparaisse.

On peut également cliquer sur l’icône à gauche du X pour que le contenu s’ouvre plutôt dans un autre onglet. C’est particulièrement utile si on pense devoir reconsulter le contenu plus tard et qu’on ne veut pas le perdre.

En cliquant sur un lien interne, une page de prévisualisation s’ouvre par-dessus le contenu qu’on consulte.