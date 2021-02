AirPods 3: les premières images dévoilées sur le web

Une toute première image a fuité sur le site chinois 52audio et dévoile apparemment le look du nouveau modèle d’AirPods 3 d’Apple qui devrait être annoncé au cours du mois prochain.

Toutes les compagnies de technologie sont passées par là et ont au moins été une fois victimes d’images qui dévoilent leurs produits à venir dans leur histoire.

Tout récemment, on en apprenait plus sur le prochain modèle d’iPhone dont le lancement est prévu pour cet automne, et voilà qu’à peine quelques heures plus tard, une image apparemment volée du nouveau modèle d’AirPods se retrouve sur le site 52audio.

L’une des fameuses images qui correspondrait au tout nouveau modèle d’AirPods, le 3. Crédit: 52audio.

Des nouveautés déjà observables

Les fervents des produits de la pomme peuvent constater deux petits changements: premièrement, en plus d’offrir des écouteurs plus compacts que jamais, leur boîtier serait lui aussi rapetissé, ce qui les rendrait non fonctionnels avec des AirPods Pro.

L’autre nouveauté majeure semble être le retrait des embouts de différentes tailles à insérer dans nos oreilles pour plus de confort.

Dans le cas de cette nouveauté précise, le site de 52audio précise qu’on pourrait tout de même en ajouter si on y tient.

Pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs, bien qu’habituellement, on est surpris de la véracité de celles-ci quand le produit est officiellement annoncé.

D’ailleurs, tant qu’à se fier aux rumeurs, d’autres disent que les AirPods 3 devraient être officiellement mis en marché au cours du mois de mars 2021. On risque donc de savoir bien rapidement si l’image obtenue par 52audio prédisait la vérité.

