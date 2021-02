Ces écouteurs sont parfaits pour les gens qui portent des lunettes

Avis à tous les travailleurs qui sont toujours au téléphone ou en réunion Zoom, Skype, Teams ou autre et qui porte des lunettes : je pense que j’ai trouvé la parfaite paire d’écouteurs pour vous. Terminé les douleurs aux oreilles!

Quand je travaille au bureau, j’ai souvent une tonne d’appels de toute sorte à faire au cours de la journée. Puisque je porte des lunettes, je me suis bien vite rendu compte à quel point porter des écouteurs toute la journée, ce n’est pas super agréable.

J’ai essayé les écouteurs de type bouton, mais on va se le dire, ça fait mal aux trous d’oreille après quelques heures à peine.

De toute façon, puisque c’est intra-auriculaire, on a de la difficulté à entendre ce qui se passe à côté de nous et on doit toujours enlever un écouteur quand on s’adresse à un collègue.

De l’autre côté, il y a les casques qui vont par-dessus les oreilles, souvent réducteurs de bruits ambiants, parfaits pour se concentrer. Par contre, à la longue, les coussins poussent sur nos oreilles et à cause des branches de nos lunettes, ça peut carrément devenir insupportable.

En plus si on enlève nos lunettes, par exemple pour les nettoyer, impossible de les remettre en gardant les écouteurs en place, il faut nécessairement les retirer.

Ce n’est peut-être pas la fin du monde, mais en sachant qu’il y a un modèle de casque d’écoute qui évite la totalité de ces problèmes, on serait fou de s’en passer!

Les écouteurs OpenComm d’Aftershokz sont de loin mes préférés pour travailler.

Aftershokz à la rescousse

Il y a quelque temps, j’ai fait une chronique complète pour traiter de plusieurs aspects techniques du casque d’écoute OpenComm d’Aftershokz, et plusieurs m’ont fait le même commentaire : « ouin, mais ça ne doit pas être fameux pour les personnes avec des lunettes, ça! »

Erreur! Au contraire, et j’exagère à peine en vous disant que dans mon cas, ces écouteurs ont carrément changé mon quotidien au bureau.

Rien sur l’oreille, rien à l’intérieur non plus, c’est le parfait casque d’écoute pour faire du télétravail ou même pour utiliser au bureau.

Le casque OpenComm fonctionne par conduction osseuse, ce qui implique qu’on entend grâce à sa vibration sur les os de notre mâchoire.

Il y a un petit haut-parleur, mais personne ne comprend nos conversations, le micro est situé suffisamment proche de la bouche pour que nos interlocuteurs nous entendent bien et en plus, les écouteurs font même la réduction de bruits ambiants. Quand je vous disais qu’on pouvait aussi les utiliser au bureau!

Le plus beau dans tout ça? Ils ont une autonomie de 16h entre les recharges! C’est plus que suffisant pour passer au travers une journée complète à travailler, même si on est au téléphone tout le temps.

Bref, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, peu importe notre modèle de lunette, il n’y a rien qui est dans le chemin et qui accroche le casque.

Je vous suggère tout de même de l’installer avant de mettre vos lunettes, mais honnêtement, faites-moi confiance, ça fait toute la différence.

Le casque OpenComm d’AfterShokz se vend environ 210$ en ligne, soit pratiquement le même prix que d’autres modèles de leurs écouteurs qui ne possèdent pas de micro.

En savoir plus et acheter le casque OpenComm en ligne sur le site de Best Buy

Lire ma chronique complète sur les écouteurs OpenComm d’AfterShokz

