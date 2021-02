Sociofinancer des produits Amazon? C’est possible avec le programme Build It

Amazon lance un programme de sociofinancement appelé Build It. Ce dernier permet de financer des idées de produits Amazon que l’on aimerait voir commercialiser et les obtenir au rabais.

Le sociofinancement est une démarche de plus en plus populaire, alors que de jeunes entreprises de type « start up » peuvent obtenir du financement pour leurs idées.

Que ce soit par l’entremise de plateformes comme Kickstarter, Indiegogo ou même la Ruche ici au Québec, d’excellentes idées ont pu voir le jour grâce à la contribution de la communauté qui a accepté de financer les différents produits.

Voilà qu’Amazon tente de reprendre ce concept, mais pour leurs produits par l’entremise du programme Build It.

Build It d’Amazon: un moyen d’avoir les nouveaux produits au rabais

La lutte fait rage dans le monde des appareils domotiques et de maisons intelligentes et Amazon est cœur de cette bataille.

L’entreprise américaine tente de s’immiscer de plus en plus dans nos maisons à l’aide de leurs assistants vocaux, sonnette intelligente, caméras de surveillance, etc.

Les amateurs de leur écosystème seront heureux d’apprendre qu’il est possible d’avoir un aperçu des futurs produits qui pourraient être lancés par Amazon. Même, avoir un rabais sur ceux-ci en acceptant de les précommander.

Amazon propose des idées de produits telles une imprimante ou une balance intelligente.

À travers son programme Build It, Amazon présente ses récentes idées d’appareils et nous donne le droit de vie ou de morts sur ces nouveaux produits.

Pour chaque produit affiché, un objectivement de financement est fixé par Amazon. Si cet objectif est atteint par des précommandes, l’appareil sera commercialisé.

Si nous avons participé au projet en précommandant l’appareil, nous aurons droit à un rabais sur le prix de vente final.

Dans un cas où nous avons précommandé un produit et dont l’objectif de celui-ci n’est pas rempli, nous ne serons tout simplement pas facturés.

Ce programme demeure une façon peu subtile de faire des études de marché pour Amazon.

C’est sans compter qu’on peut contester la pertinence de demander à la communauté de financer de tels produits quand on sait à quel point Amazon a de l’argent.

Dans tous les cas, ce programme peut s’avérer intéressant pour les ardents adeptes des produits de l’entreprise.

En savoir plus sur le programme Build It d’Amazon