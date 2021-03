DuckDuckGo lance une alternative à Google Maps, mais qui protège la vie privée

Le moteur de recherche DuckDuckGo, reconnu pour ne pas collecter de données sur ses utilisateurs, lance son propre service de cartes semblable à Google Maps, mais qui protège les données des usagers.

Google, c’est non seulement le moteur de recherche le plus utilisé, mais c’est aussi une source inépuisable d’outils gratuits comme YouTube, Gmail, Traduction, Drive et bien sûr, Maps. Malheureusement, leur point commun, c’est qu’ils enregistrent nos moindres faits et gestes.

Inversement, si DuckDuckGo permet de naviguer en toute confidentialité, il n’offre pas la même diversité d’outils outre les images, les vidéos, l’actualité et plus récemment, les cartes.

Les fonctions de cartographie de DuckDuckGo sont faciles à utiliser parce qu’elles ressemble beaucoup à celles de Google.

Belle interface, mais fonctions un peu dépassées

DuckDuckGo a connu une hausse de popularité au cours des dernières semaines, puisque les gens semblent s’intéresser de plus en plus à son côté confidentiel.

Non seulement le moteur de recherche et ses outils de cartographie ne collectent aucune donnée personnelle, mais aucune requête n’est transférée vers des parties tierces non plus.

Les cartes de DuckDuckGo sont vraiment faciles à utiliser, et fonctionnent comme celles de Google Maps. On a qu’à cliquer sur l’onglet Cartes en haut, dans les filtres de recherche.

La pertinence des résultats est surprenante et l’interface est vraiment intuitive, mais pas étonnante puisqu’elle ressemble à celle de Google. On y retrouve même une section de notes et de commentaires qui proviennent du site Tripadvisor.

Par contre, s’il y a une chose que l’on peut reprocher aux cartes de DuckDuckGo, c’est le manque d’extensivité des fonctionnalités, surtout en comparaison avec son compétiteur Google Maps.

Par exemple, lorsque l’on cherche un itinéraire, on peut tout de suite oublier la fonction « street view » ou celle du trafic en temps réel bien connu de Google et de son application de navigation Waze.

Seules deux options y figurent : en voiture ou à pied. Impossible d’y trouver quelconque indication sur le transport en commun ou les vélos en libre-service comme Bixi.

Ça fait partie du prix à payer si on veut absolument s’assurer que nos données sont conservées en sécurité!

Comment désactiver le mode privé de DuckDuckGo sur Chrome

Quand on utilise DuckDuckGo sur Google Chrome, on se fait proposer d’installer l’extension qui peut s’avérer assez utile.

Par contre, si vous aimez le remarketing et voulez profiter des publicités en fonction de vos champs d’intérêt, vous devrez désactiver l’option appelée Site Privacy Protection :

Cliquer sur la petite icône du canard au bout de la barre d’adresse. Cliquer sur l’interrupteur à côté de Site Privacy Protection pour qu’il devienne rouge.

