Galaxy Buds Live: les confortables écouteurs ergonomiques signés Samsung

Samsung ajoute une quatrième paire d’écouteurs à sa série Galaxy Buds, les Live. Le design de ces nouveaux écouteurs de style boutons a été complètement réinventé pour qu’ils soient plus confortables et ergonomiques que jamais.

C’est bien connu, les grands producteurs de téléphones ont aussi des écouteurs conçus pour leur écosystème. On a qu’à penser aux fameux AirPods d’Apple, aux Pixel Buds de Google ou même aux Free BudsLite de Huawei.

Samsung ne fait pas exception avec sa gamme Galaxy Buds. Les plus récents, les Galaxy Buds Live, possèdent une forme unique complètement repensée pour nous offrir une expérience différente des autres.

Des écouteurs pensés pour le confort et le transport

La première chose qui nous frappe à la vue des Galaxy Buds Live, c’est leur forme inhabituelle. On dirait presque de gros haricots, mais c’est parce que Samsung les a conçus pour qu’ils suivent la courbe naturelle de notre oreille, et ça fonctionne.

Même si c’est surprenant au premier abord, ça reste indéniablement plus confortable que d’autres écouteurs de type boutons qui entrent mal dans nos oreilles et finissent par être douloureux.

Les Galaxy Buds Live viennent avec deux tailles d’embouts histoire qu’ils soient parfaitement serrés et tiennent en place pendant nos déplacements.

Les Galaxy Buds Live ont une forme unique et sont offerts en trois couleurs qui rappellent des bijoux.

Le petit hic, c’est que puisque la coque tactile permet de déclencher certaines fonctions, on accroche toujours une commande quand on veut ajuster leur position.

Samsung a poussé la commodité de ses écouteurs jusque dans le design de l’étui de recharge. Le caisson est minuscule, semblable à la boîte d’une bague de mariage ce qui le rend vraiment pratique pour le transport.

Parlant de bijoux, c’est carrément de ça que s’est inspiré Samsung. Le fini des écouteurs est brillant, presque chromé et on a le choix entre trois différentes couleurs: bronze, noir ou blanc.

Une qualité de son convenable

Évidemment, le rendu audio d’une paire d’écouteurs, c’est pas mal le plus important. Celle des Galaxy Buds Live est correcte considérant qu’il s’agit de boutons.

On peut d’ailleurs ajuster le son avec l’application Samsung Wear. Celle-ci nous propose un égalisateur qui permet de choisir entre plusieurs sons:

Léger;

Amplification des basses;

Normal;

Dynamique;

Clair;

Amplification des aigus.

Samsung vante ses Galaxy Buds Live et prétend qu’ils sont dotés de la première annulation active du bruit en son genre.

En gros, en un clic, les écouteurs devraient permettre de réduire les bruits de fond masquer l’important comme les voix ou les annonces dites à l’interphone.

Le son des écouteurs est convenable, mais la réduction de bruit est un peu ratée.

Malheureusement, le design n’est pas optimal pour la suppression de bruit. Une fois activé, on peut percevoir une différence, mais c’est très léger.

En plus, les évents d’air qui devraient servir à réduire l’occlusion fait plutôt en sorte qu’une fois à l’extérieur, le vent entre dans nos oreilles et diminue non seulement l’efficacité de la réduction de bruit, mais aussi la qualité audio.

En voulant écouter un podcast, notre rédacteur en chef s’est rendu compte qu’il devait mettre le volume au maximum pour bien entendre tout se qui se disait dans l’épisode.

Des fonctions spécialement conçues pour Samsung

Bien que les Galaxy Buds Live soient conçus par Samsung, ils sont compatibles avec n’importe quel téléphone Android 5.0 ou plus récent ainsi qu’avec les iPhone 7 ou plus récent et les autres appareils iOS, tant que la version est 10.0 ou plus.

Il suffit de télécharger l’application Galaxy Wearable si on a un Android ou encore Galaxy Buds Live sur iOS. Le couplement, quant à lui, se fait au moyen de Bluetooth v5.0.

Évidemment, avec un téléphone Samsung ça se combine bien mieux. D’ailleurs, quelques fonctions supplémentaires sont réservées aux détenteurs de cellulaire Samsung, comme le contrôle des écouteurs à l’aide de l’assistant vocal Bixby.

Sinon, ceux qui ont un téléphone Galaxy Note20 5G, un S20, un Z Flip, un Note10, S10 ou un Fold peuvent s’en servir pour recharger les oreillettes en direct pendant les déplacements.

Bien qu’ils soient compatibles avec tous les appareils, les Galaxy Buds Live sont conçus pour l’écosystème Samsung.

Des écouteurs au prix concurrentiel

Au niveau de la durée de vie de la batterie, on parle de 6h d’écoute en continue pour vider complètement la pile.

Ça peut sembler peu, mais heureusement, à peine 10 minutes suffisent dans l’étui de recharge pour obtenir 1 heure d’autonomie. Le caisson offre en tout 21 heures d’autonomie supplémentaire.

Au niveau du prix, les Galaxy Buds Live de Samsung sont vendus 199$. S’il s’agit d’un prix plus dispendieux que d’autres modèles sur le marché, ça reste compétitif à Google et Apple dont les écouteurs respectifs sont plus chers.

Bref, même s’ils sont compatibles avec n’importe quel appareil grâce à une connexion Bluetooth, ils sont particulièrement faits pour l’univers de Samsung et d’Android.

Sinon, c’est vrai que les Galaxy Buds Live sont particulièrement intéressants pour leur confort et leur ergonomie alors qu’ils sont non seulement stylés et confortables, mais aussi faciles à transporter.

En savoir plus sur les écouteurs Galaxy Buds Live de Samsung

Acheter les Galaxy Buds Live de Samsung sur Amazon.ca

Les nouveautés des téléphones Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G et S21 Ultra 5G

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.