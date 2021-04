Transférez vos listes de lecture d’un service de streaming à un autre grâce à ce site web

TuneMyMusic est un service en ligne qui nous permet de transférer nos chansons préférées et nos listes de lecture d’un service de streaming à un autre parmi les plus populaires comme Spotify, Apple Music, YouTube, etc.

Il y a quelques années à peine, on stockait et écoutait notre musique avec des lecteurs MP3.

Aujourd’hui, avec la popularisation des services de streaming, ce n’est plus nécessaire d’accumuler des chansons à même notre téléphone et ça nous permet d’économiser de l’espace dans notre appareil.

Par contre, face à tant de choix d’applications de diffusion en continu, ce n’est pas rare qu’on en utilise plus d’un à la fois. La problématique, c’est que certaines listes de lecture sont spécifiques à un service et on ne retrouve pas la même chose sur l’autre.

C’est le problème que TuneMyMusic propose de résoudre avec sa solution en ligne.

TuneMyMusic est compatible avec les services de diffusion en continu les plus populaires actuellement.

Une solution pratique gratuite et payante

La proposition de TuneMyMusic est assez intéressante si on écoute de la musique grand public et sa plateforme web est très facile à utiliser.

On doit d’abord se créer un compte sur le site, puis on peut déjà commencer à transférer notre musique.

D’abord, on doit sélectionner notre source, donc la plateforme musicale d’où on veut copier une liste de lecture ou certaines chansons. On a le choix parmi:

Spotify

Apple Music

YouTube et YouTube Music

Deezer

Tidal

Amazon Music

Soundcloud

iTunes

Qobuz

Moodagent

Napster

Beatport

Beatsource

Kkbox

Last FM

Soundmachine

Pour tout ce qui concerne les solutions par abonnement comme Spotify et Apple Music, on doit se connecter à notre compte depuis TuneMyMusic et lui accorder la permission de fonctionner. C’est toutefois possible de supprimer cet accès à tout moment depuis les paramètres de nos profils.

Pour les solutions plus libres, comme YouTube par exemple, on peut simplement copier l’URL de la playlist dans l’endroit conçu à cet effet et transférer de la musique.

Le petit hic, quand je mentionne que c’est un bon outil si on écoute de la musique populaire, c’est que TuneMyMusic a ses limites et ne peut pas transférer des chansons si celles-ci ne sont pas disponibles sur une plateforme.

Par exemple, si vous écoutez de la musique en provenance de Soundcloud, mais que l’artiste n’a pas de compte Spotify, ses chansons ne pourront pas y être transférées.

Outre le transfert de bibliothèque musicale, TuneMyMusic propose d’autres fonctionnalités pratiques, comme le partage de musique avec nos amis qui utilisent différentes applications ou encore la possibilité de sauvegarder notre bibliothèque musicale.

Au niveau du prix, ça peut être intéressant alors que les 1000 premières chansons sont converties d’une plateforme à une autre tout à fait gratuitement.

Si on veut poursuivre l’expérience, on doit payer un abonnement à 4,50$ US par mois ou 24$ US pour toute l’année.

Le service premium inclut également la synchronisation automatique de nos playlists au fur et à mesure qu’on les met à jour.

