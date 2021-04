Découvrez des idées cadeaux technos pour la fête des Mères

Vous cherchez un cadeau pour la fête des Mères? Retrouvez une petite liste d’idées cadeaux technos qui pourrait faire son bonheur.

Des idées cadeaux technos, pour la maison

Commençons par des idées de produits technos qui peuvent être pratiques à la maison.

Fondussimo, miroir Hilo, machine K-Suprême Plus et Chromecast avec Goole TV sont des idées intéressantes pour la maison.

Si notre mère est une amatrice de fondu, elle risque fort d’apprécier le Fondussimo! Cette idée québécoise est fort ingénieuse, alors qu’on troque les fourchettes à fondue pour des petits bacs. Il n’y a donc pas de risque de perdre de morceaux dans le bouillon!

Une autre invention québécoise fort intéressante est le miroir intelligent Hilo. Ce dernier embarque une tablette à même le miroir. Parfait pour suivre des tutoriels de maquillage ou bien se divertir pendant qu’on se prépare! Le prix est salé cependant…

Pour les amatrices de café, la machine K-Suprême Plus de Keurig peut être un choix intéressant. Celle-ci nous permet de configurer nos préférences d’infusion et de préparer autant des cafés chauds que des cafés glacés.

Enfin, si notre mère ne dispose pas d’un téléviseur intelligent on peut lui procurer un Chromecast avec Google TV. Une fois branché dans le téléviseur et connecté à notre réseau Wifi on peut accéder à une panoplie d’applications web comme Netflix, Tou.tv, YouTube et autres. La télécommande nous permet de naviguer facilement et même de lancer l’assistant Google.

Des idées cadeaux technos, pour son bien être

Poursuivons cette fois avec des idées de cadeaux de produits technos faits pour améliorer et aider le bien-être de notre maman au quotidien.

Mélangeur portatif Blendjet 2, lampe Smart Sleep ou une brosse à dent intelligente peuvent être des cadeaux intéressants pour maman.

Votre mère aime les smoothies et petits shakes? Pas besoin d’utiliser le gros malaxeur pour un simple verre! Le Blendjet 2 permet de se faire une portion individuelle sur le pouce. On peut alors le trimballer avec nous et boire directement à partir du malaxeur. Ce dernier est autonettoyant en plus! Une petite goutte de savon avec de l’eau fait le travail.

Si notre mère a du mal à trouver le sommeil, on peut se tourner vers une lampe comme la SmartSleep de Philips. Cette lampe aider à nous apaiser avant de s’endormir alors qu’on synchronise notre respiration à l’intensité de la lumière. Le matin, la lumière nous réveille tout doucement et naturellement en simulant le lever du soleil.

Bon, là il faut faire attention pour ne pas que notre mère pense qu’on trouve qu’elle a mauvaise haleine, mais une brosse à dents intelligente peut être un beau cadeau! La brosse DiamondClean Smart de Philips nous permet de nettoyer en profondeur nos dents et de ne manquer aucune dent alors qu’on peut visualiser sur notre téléphone où l’on doit brosser davantage.

Des assistants vocaux pour l’aider à la maison

De l’aide dans la maison n’est jamais de refus! Les assistants vocaux peuvent évidemment donner des coups de main pour nous divertir, nous informer et contrôler nos appareils domotiques.

Le Nest Audio, Nest Hub 2e génération ou l’Echo Show 10 peuvent nous assister dans notre maison.

Si votre mère est particulièrement une amatrice de musique, alors l’assistant Google Nest Audio est fait pour elle. Fini le son « cacane » que l’on a souvent avec les petits assistants vocaux. Le Nest Audio est un vrai bon petit haut-parleur qui nous offre une belle qualité au niveau des sons graves notamment.

À l’inverse, si elle préfère visualiser du contenu plutôt que de se le faire réciter par l’assistant, on peut opter pour une solution avec écran comme le Nest Hub 2e génération. Ce dernier nous permet de regarder du contenu en ligne, voir notre agenda, le trafic, etc. Il peut même monitorer notre sommeil si on le place dans notre chambre.

Enfin, si c’est principalement pour l’utiliser dans la cuisine, l’Echo Show 10 d’Amazon ne manquera pas de créer un effet wow. L’assistant est muni d’un imposant écran de 10,1pouces et le plus impressionnant est qu’il nous suit! On peut donc suivre son contenu favori tout en se déplaçant dans notre pièce et l’appareil va toujours s’orienter vers nous.

Des montres intelligentes pour la faire bouger

Bouger, c’est la santé! Une montre intelligente peut s’avérer une solution intéressante pour trouver la motivation de s’activer quotidiennement.

Encouragez votre mère à bouger avec une montre intelligente!

Une solution abordable et plus discrète est le bracelet d’activité Fitbit Inspire 2. Ce dernier nous permet de suivre notre fréquence cardiaque, nos activités et le nombre de pas que l’on a fait, les distances que l’on a parcourues, monitorer notre sommeil et plus encore.

Pour une solution encore plus complète, on peut aussi opter pour la Fitbit Sense. La montre adopte un look similaire à l’Apple Watch et nous permet, en plus de suivre nos activités physiques, de suivre des entrainements à même la montre. On retrouve également des capteurs pour suivre notre gestion du stress, un électrocardiogramme et un capteur pour le taux d’oxygène dans le sang.

Enfin, si notre mère est munie d’un iPhone, il y a évidemment la fameuse Apple Watch et son dernier modèle la Series 6. Cette dernière se démarque par son capteur Health Sensor qui permet de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. On peut également y suivre des entrainements via le programme Apple Fitness +. Pour une solution plus abordable, on peut également se tourner vers le modèle SE.

Des écouteurs pour lui faire profiter pleinement de sa musique

Vous souhaitez offrir des écouteurs à votre mère? Voici des modèles qui ont retenu notre attention.

Offrez une paire d’écouteurs pour la fêtes des mères, que ce soit des écouteurs boutons ou un casque d’écoute.

Si vous cherchez une paire d’écouteurs de type boutons à un prix intéressant, les Earfun Free Pro sont une option intéressante. Il s’agit des plus petits écouteurs à réduction de bruit ambiant au monde. La qualité du son n’est pas à se jeter par terre, mais ça demeure très respectable. On a 6h d’autonomie sur une seule charge et le caisson en ajoute 26 autres.

Du côté des amatrices d’Apple, nul doute que les AirPods Pro sont une solution intéressante. Ils sont plus dispendieux, mais ça demeure un produit de qualité. Non seulement au niveau de la qualité sonore, mais aussi pour sa suppression du bruit ambiant et de son confort.

Si notre mère n’est pas une amatrice des écouteurs boutons, on peut alors opter pour un casque d’écoute. Deux casques peuvent être intéressants, soit les 450BT de Sennheisser ou les WH-1000XM4 de Sony. Ce dernier est vraiment la crème des casques d’écoute à suppression du bruit, mais il faut payer le prix. Le casque de Sennheiser s’avère une solution intéressante si on veut débourser moins.

Enfin, une dernière alternative ce sont les écouteurs de la compagnie Aftershokz. Ceux-ci se démarquent alors qu’on ne les met pas sur ou dans nos oreilles. En effet, leur casque utilise la conduction osseuse pour transmettre le son à nos oreilles. Ceci offre un grand confort et permet d’entendre ce qui se passe autour de nous, ce qui est pratique si l’on court à l’extérieur par exemple. On retrouve deux modèles, les OpenComm si on veut surtout parler au téléphone et Aeropex pour la musique et l’entrainement.

Des tablettes pour la divertir

Une tablette peut également représenter une belle idée cadeau pour notre maman. Voici des modèles intéressants selon le prix que l’on est prêt à mettre.

Une tablette serait un beau gros cadeau à offrir à sa maman!

L’alternative la plus abordable est certainement les tablettes Fire HD d’Amazon. On retrouve trois modèles, 7 pouces, 8 pouces et 10 pouces. Ces tablettes sont surtout faites pour les divertissements, alors que l’écosystème d’Amazon est moins orienté pour le travail, disons. On peut y écouter nos émissions favorites sur des applications comme Netflix et jouer à des jeux populaires.

Samsung aussi offre une tablette à prix plus abordable avec la Galaxy Tab A7. Celle-ci offre un bel écran de 10,4 pouces, parfait pour nos divertissements. Si l’on cherche un modèle plus gros et plus puissant, il faut alors se tourner vers les modèles Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+.

Enfin il y a évidemment les indémodables iPad qui demeurent les leaders incontestés du monde des tablettes. iPad Mini 5e génération, iPad 8e génération, iPad Air 4e génération, on peut devenir mélanger devant tous ces choix. Tout est une question de l’utilisation que l’on souhaite en faire et donc savoir si on veut plus de puissance, une plus grande surface, etc. Quant aux iPad Pro, ça demeure la Cadillac des iPad, mais de nouveaux modèles devraient être annoncés au courant des prochains mois.

