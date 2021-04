Faites réparer votre téléphone ou votre tablette à domicile grâce à ce service mobile

L’entreprise de réparation de téléphones intelligents et tablettes Mobile Klinik offre un service de réparation à domicile. Offert pour un temps limité durant la crise de la Covid-19, Mobile Klinik peut envoyer quelqu’un à l’endroit de notre choix et réparer notre appareil en environ 60 minutes.

Avec la crise de la Covid-19, on est de moins en moins porté à sortir et à se rendre dans un commerce. Ce n’est toutefois pas pratique quand on a besoin de faire réparer un appareil. Surtout si cet appareil nous sert pour le travail.

C’est dans cette circonstance exceptionnelle que l’entreprise Mobile Klinik a décidé d’offrir un service de réparation à domicile.

Mobile Klinik vient réparer nos appareils à domicile avec leurs camions spécialement aménagés.

Comment faire réparer son appareil à domicile

Il suffit de prendre un rendez-vous sur le site web de Mobile Klinik. On nous recommande d’ailleurs d’obtenir un devis avant la prise de rendez-vous.

On doit ensuite sélectionner quel type d’appareil on a et le problème que l’on rencontre.

Il ne nous reste ensuite qu’à de prendre rendez-vous à la date et l’heure de notre choix selon les disponibilités offertes.

Un technicien va ensuite venir au moment convenu et exécuter la réparation dans un camion spécialement aménagé.

Dans quelles villes les services de Mobile Klinik sont offerts?

Au moment d’écrire ces lignes, Mobile Klinik offre la réparation de téléphone à domicile dans ces villes: