Cet outil vous aide à savoir si c’est plus avantageux d’acheter ou de louer une propriété

L’Autorité des marchés financiers, l’organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour prêter assistance aux consommateurs de produits et services financiers, propose un outil de calcul fort intéressant qui répond à la fameuse question : « suis-je mieux d’acheter ou de louer une propriété? »

Avec la pandémie, le marché immobilier a carrément explosé, si bien que c’est plus difficile que jamais de savoir si c’est mieux d’investir pour acheter une propriété ou encore de rester locataire pour quelques années.

Si la réponse est bien sûr unique à chacun, c’est bien de savoir qu’il existe un outil qui nous aide à calculer ce que notre budget nous permet de faire pour prendre la décision la plus éclairée possible.

L’outil en ligne de l’Autorité des marchés financiers nous montre clairement s’il est préférable de louer ou d’acheter.

Un calculateur qui nous aide à savoir quel choix nous convient le mieux

Le calculateur est très simple à faire fonctionner, il nous suffit d’avoir toutes les informations demandées aux deux onglets; Acheter une résidence et Louer, pour obtenir des résultats clairs et précis.

Dans la section d’achat, il faut entre autres y inscrire:

Le prix de la résidence;

La mise de fonds initiale;

Le nombre d’années pour rembourser le prêt hypothécaire;

Le taux d’intérêt du prêt hypothécaire;

Les coûts annuels d’entretien de la résidence;

Les frais annuels de copropriété, etc.

Puis, pour le comparer à une location, il faut également avoir en main des chiffres tels que :

Le loyer mensuel;

Le dépôt à la location;

L’augmentation annuelle du loyer;

Le rendement annuel prévu sur l’investissement, etc.

Finalement, en fonction de toutes ces données, on obtient un résultat. Ce dernier est vraiment précis et nous indique après combien d’années il est préférable d’acheter que de louer.

On peut aussi y voir un résumé de l’achat et de la location qui incluent tous deux la valeur du placement, l’argent investi, les dépenses totales et le gain net sur le placement.

Pour les plus visuels, on retrouve aussi un graphique qui sert à illustrer s’il est meilleur d’acheter ou de louer sur trente ans. L’option qui procure le gain net sur le placement le plus élevé est celle qui nous convient le mieux.

Finalement, on retrouve toutes les informations résumées dans un tableau, qui sert à indiquer les dépenses cumulatives totales d’achat et de location pour une année.

En gros, si ce résultat est négatif, il est préférable de louer et s’il est positif, il est meilleur d’acheter.

Évidemment, l’outil conçu par l’Autorité des marchés financiers a uniquement pour but de nous donner de l’information approximative.

Au final, avant de prendre cette importante décision, il est toujours mieux de consulter un professionnel pour nous aider, mais ça nous donne quand même l’occasion de nous faire une première idée sur le sujet.

Essayer le Calculateur

Visiter le site web de l’Autorité des marchés financiers

