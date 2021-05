Comment avoir un bon son et un bon micro pour son podcast? Voici mes conseils d’achats

Vous souhaitez lancer votre propre podcast? Vous pensez que l’élément le plus important pour les auditeurs est la qualité du son que vous leur offrez. Je vous conseille donc de miser sur de bons micros pour l’enregistrement d’un balado.

Dans l’univers de la baladodiffusion, les micros que l’on choisit ont un impact sur la qualité du son que l’on offre à nos auditeurs ainsi qu’à leur volonté de nous écouter, puisqu’il s’agit d’un médium principalement audio.

Un autre élément important à considérer est la pièce où on enregistre le podcast. Elle doit être bien insonorisée, avec des rideaux par exemple, qui demeure une solution plutôt abordable.

Le choix de micros pour un podcast

J’ai beaucoup magasiné pour trouver les bons micros qui convenaient à mes besoins et j’ai aussi reçu de nombreux conseils de la part de gens dans l’industrie et mon choix s’est arrêté sur les micros de la marque Sennheiser, plus précisément le modèle MK 4.

Le son de ce micro est remarquable pour plusieurs raisons. Entre autres, parce qu’il est créé dans les salles blanches en Allemagne, où sont produits les micros très haut de gamme de Sennheiser.

En fait, c’est comme le plus bas de gamme qui a la chance d’être produit à la même place que les meilleurs.

Le micro MK 4 de Sennheiser possède une vraie capsule, un condensateur à membranes, une membrane large, soit 1 pouce et un diagramme polaire unidirectionnel.

Ses matériaux sont en 24 carats et il a une capsule montée en suspension afin d’éviter les bruits mécaniques.

Bref, le son est impeccable et le micro est conçu pour des projets en studio tels que les podcasts.

Quant aux coûts, on parle d’un bon rapport qualité-prix, environ 400 $ pour le micro et 130 $ pour son support. Là où on n’a pas besoin d’investir, c’est pour le trépied. On peut s’en procurer un carrément à 20 $ sur Amazon par exemple.

Ce qu’il faut retenir, c’est que pour offrir un podcast de qualité au niveau de l’audio, misez avant tout sur un bon micro et pensez entre autres à bien insonoriser la pièce où vous enregistrez.

