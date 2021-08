Legault et pénurie de main-d’oeuvre: jour 12 de la campagne fédérale

Le premier ministre du Québec, François Legault, entre dans la danse des demandes adressées au fédéral. En tête de sa liste, la récurrente demande des provinces d’augmenter les transferts en santé sans conditions.

Les demandes du Québec

François Legault voit dans la proposition du Parti conservateur la possibilité de satisfaire une de ses attentes, soit l’augmentation des transferts fédéraux en santé. Dans son plan de rétablissement, Erin O’Toole prévoit en effet une hausse des transferts en santé de 6% par an. Les provinces canadiennes aimeraient voir le fédéral hausser sa contribution jusqu’à 35%, alors qu’elle est actuellement de 22% des dépenses provinciales en santé. Et cela, sans leur imposer de conditions.

Le Bloc québécois va dans le même sens que François Legault et il a réitéré sa volonté d’augmenter les transferts en santé à 35%.

Parmi les autres demandes de François Legault, on retrouve un plein contrôle sur l’immigration issue du regroupement familial, l’application de la Charte de la langue française aux entreprises de compétence fédérale, la promesse qu’Ottawa ne contestera pas la Loi sur la laïcité de l’État et le respect des compétences provinciales en matière de logement.

Feuille de route pour la forêt québécoise

Le Bloc québécois a présenté sa feuille de route visant la maximisation du potentiel de la forêt québécoise autour de quatre propositions. Le BQ indique que sa feuille de route réunit 45 partenaires dont la CSN, la FTQ, Unifor et 24 élus municipaux provenant de zones forestières. Les quatre axes sont:

Mettre en œuvre une politique d’approvisionnement public.

Profiter de l’arrivée de la nouvelle administration à la Maison-Blanche pour obtenir une pleine exemption de tout tarif sur les exportations de bois d’œuvre québécois à destination des États-Unis.

Identifier les moyens d’accroître la productivité liée à la croissance annuelle des forêts dans le respect des compétences du Québec.

Accroître les budgets de recherche fondamentale et le développement d’une chaîne de valeur pour la deuxième et la troisième transformations des ressources forestières grâce au programme d’Investissements dans la transformation de l’industrie forestière (ITIF).

Il faut d’abord reconnaître puis investir dans le potentiel économique, écologique, énergétique et

même de substitut à la pétrochimie du gigantesque secteur forestier du Québec. Notre ressource forestière est plus verte, porteuse de plus de richesse, plus diversifiée et plus durable parce que renouvelable à l’infini. Ottawa l’ignore volontairement. Le Bloc s’y engage résolument.» Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Yves-François Blanchet invite ses adversaires à l’élection à la signer.

Pénurie de main-d’œuvre

Le Bloc québécois a ciblé sept propositions pour contrer durablement la pénurie de main-d’œuvre. Parmi celles-ci, un crédit d’impôt pour les nouveaux diplômés et les nouveaux arrivants dans les régions d’une valeur maximale de 3000$ par année jusqu’à concurrence de 8000$ ou la suspension de la Prestation canadienne de relance économique (PCRE).

Logement

Le Nouveau parti démocratique (NPD) s’engage à doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une première maison et à le transformer en un remboursement. «De cette façon, les acheteuses et acheteurs d’une première maison recevront l’argent au moment où ils emménagent, et non des mois plus tard – au moment de la déclaration de revenus», est-il indiqué par communiqué.

Aide aux aînés

Justin Trudeau annonce plusieurs mesures visant à «rendre la vie des aînés canadiens plus confortable et plus abordable». Le Supplément de revenu garanti (SRG) sera bonifié de 500 $ par an pour les aînés qui vivent seuls et de 750 $ pour les aînés qui vivent en couple, dès lors qu’ils atteignent 65 ans.

Le chef libéral promet un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles. Cette mesure fiscale permettrait d’aider les familles qui cherchent à faire ajouter un deuxième logement à leur maison pour qu’un membre de leur famille puisse vivre avec elles.

Il y a quelques jours, Yves-François Blanchet critiquait Justin Trudeau pour avoir créé «deux classes d’aînés». Le gouvernement libéral avait envoyé un chèque de 500 $ aux aînés de plus de 75 ans laissant de côté ceux en dessous de cette tranche d’âge.

COVID-19

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, veut une approche rationnelle et fondée sur la science de la pandémie qui met l’accent sur la protection des plus vulnérables, et qui garantit la liberté des Canadiens de prendre des décisions fondées sur un consentement éclairé. Il mettrait fin à «la coercition et la discrimination» et congédiera l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam.