Armes d’assaut et environnement: résumé du 4 septembre de la campagne électorale fédérale

Alors que les Libéraux ont à nouveau attaqué le chef conservateur Erin O’Toole quant à sa position dans le dossier de l’interdiction des armes d’assaut, le Parti vert ainsi que le Bloc québécois ont fait des annonces portant sur l’environnement en ce 21e jour de campagne électorale fédérale, samedi.

Le Parti libéral du Canada (PLC) a lancé samedi une nouvelle série de publicités en anglais dans lesquelles il attaque le chef conservateur, Erin O’Toole, suggérant notamment que ce dernier prévoit légaliser à nouveau les armes d’assaut.

Rappelons que lors du face-à-face télévisuel de jeudi soir, sur TVA, M. O’Toole avait soutenu qu’il maintiendrait l’interdiction sur les armes d’assaut même si la plateforme de son parti prévoit l’abolition du projet de loi C-71 et le décret de mai 2020, qui avaient interdit l’utilisation d’armes de ce type.

Le PLC avance également qu’un gouvernement conservateur permettrait à son caucus d’instaurer une loi qui pourrait rouvrir le débat sur l’avortement au Canada, ferait des «coupes dévastatrices» dans les services de CBC/Radio Canada et privatiserait davantage le système de santé.

Bloc québécois

La campagne nationale du Bloc québécois sera, comme celle de 2019, carboneutre a promis le chef, Yves-François Blanchet, samedi. Dans le souci de limiter le plus possible l’empreinte écologique de ses déplacements, le parti a conclu une entente de collaboration avec l’organisme Carboneutre Québec.

«Nous agissons […] afin de réduire autant possible l’impact écologique de notre parcours national. C’est un effort qui nous semble aller de soi pour restreindre les émissions de GES et qui s’inscrit dans la nécessaire transition énergétique de l’abandon des carburants fossiles vers les énergies propres et renouvelables», a fait valoir Yves-François Blanchet.

À la fin de la campagne, Carboneutre Québec fera le calcul de la compensation carbone requise selon les kilomètres parcourus par l’équipe nationale. Pour chaque tonne de gaz à effet de serre émise pour le transport, le Bloc versera une somme d’argent qui servira à compenser ses émissions de GES par la plantation d’arbres et la recherche universitaire.

Parti vert

L’aile québécoise du Parti vert accuse les autres partis fédéraux de n’avoir aucun plan pour en arriver à une réduction rapide des gaz à effet de serre d’ici 2030. Le président de l’aile québécoise, Luc Joli-Coeur se dit particulièrement déçu du Bloc Québécois et du Nouveau parti démocratique (NPD).

«On sait que M. Trudeau est pour les pipelines et maintenant après ce débat on sait que le NPD l’est aussi. Le plus décevant est de voir M. Blanchet nous redire que le troisième lien est un projet écologique, bientôt, cet ancien ministre de l’environnement va tenter de nous convaincre qu’une tondeuse à essence est écologique», soutient-il.

NPD

De son côté, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a annoncé son plan afin d’instaurer un régime fédéral d’assurance dentaire pour les familles non assurées qui gagnent moins de 90 000$ par an. Ce plan couvrirait 6,5 millions de personnes et permettrait à la famille moyenne d’économiser 1 200$ par an.

«Personne ne devrait endurer des douleurs dentaires atroces ou devoir reporter un traitement nécessaire – surtout dans un pays où les soins de santé sont universels. Malheureusement, c’est la réalité pour des millions de personnes qui n’ont aucune couverture, y compris les jeunes, les travailleuses et travailleurs à faible salaire et les aînés», a déclaré M. Singh.

Ce programme serait financé à l’aide d’une nouvelle taxe de 1% sur la fortune nette supérieure à 10 millions de dollars des Canadiens.

Parti conservateur

Comme il l’a fait depuis le face-à-face de jeudi soir, M. O’Toole s’est défendu, lors d’un point de presse tenu samedi en Colombie-Britannique, de vouloir rendre de nouveau légales les armes d’assaut.

Le Parti conservateur du Canada a par ailleurs présenté un plan détaillé pour éliminer la COVID-19 grâce à une vaccination accélérée, des tests rapides, une stratégie nationale de rappel et, surtout, une approbation rapide des vaccins pour les enfants d’âge scolaire.

Le parti souhaite notamment augmenter le taux de vaccination de plus de 90% dans une période de deux mois. Un éventuel gouvernement conservateur coopérerait par ailleurs avec les provinces pour fournir un système national de preuve de vaccination «auquel toutes les provinces seront invitées à participer».